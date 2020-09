Eliminatorias: la Conmebol le levantó la sanción a Messi y podrá jugar ante Ecuador - El Territorio Misiones

Jueves 10 de septiembre de 2020 | 22:47hs.

Lionel Scaloni retrasó su viaje y llegará a la Argentina la próxima semana





Una gran noticia para la Selección argentina. Pese a la suspensión que arrastraba desde la Copa América 2019, Lionel Messi podrá estar en el partido inaugural de las Eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022, frente al seleccionado de Ecuador.Así lo informó la Asociación del Fútbol Argentino desde la cuenta de Twitter de la Selección nacional (@argentina). “El Presidente de la AFA, Claudio Tapia, elevó una consulta a la Conmebol sobre la sanción que debía cumplir el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, ante Ecuador. Tras haberse cumplido un año, Alejandro Domínguez le confirmó que la misma ha prescrito y se encuentra disponible para la doble fecha”.Si bien la Conmebol aún no se expresó al respecto, el propio Alejandro Domínguez, mandatario del organismo que rige el fútbol sudamericano, avaló el mensaje de la AFA con un retweet en la misma plataforma.El astro argentino había sido expulsado por un encontronazo con el chileno Gary Medel en el partido por el tercer puesto de la Copa América de Brasil, el 6 de julio de 2019.Según el informe del juez paraguayo Mario Díaz de Vivar, Messi recibió la tarjeta roja por “emplear lenguajes y/o gestos ofensivo, insultante o humillante. Por confrontar con el adversario en un incidente cuando el balón ya no estaba en juego, propinando un fuerte golpe con el hombro al adversario”.Sin embargo, el reglamento establece que en caso de pasar más de un año de la fecha en la que fue notificada la sanción (en este caso fue un 23 de julio de 2019), la misma prescribirá. El hecho de que el comienzo de la Eliminatorias se aplazara del mes de marzo para octubre por la pandemia del coronavirus, terminó jugando a favor para Leo y la Selección argentina.El nuevo calendario de las Eliminatorias estipuló que Argentina recibirá a Ecuador el 8 de octubre en el estadio “La Bombonera” y cinco días más tarde (el 13) visitará a Bolivia en La Paz.El seleccionador argentino Lionel Scaloni vive en Mallorca y tenía pensado viajar el fin de semana a la Argentina porque tiene que hacer catorce días de cuarentena una vez que ingrese al país. Lo mismo ocurre con su asistente Walter Samuel. Sin embargo, postergó su arribo para martes o miércoles de la príóxima semana en medio de muchas dudas.“Retrasó el viaje unos días, estamos esperando novedades para la semana que viene”, le dijeron a Toda Pasión desde la AFA, donde están atentos a cada movimientos de Conmebol y FIFA.¿Puede volver a aplazarse el inicio de las Eliminatorias? La situación en varios países de Sudamérica con respecto a la pandemia de coronavirus es realmente complicada. Brasil, Argentina, Perú, Bolivia y Colombia atraviesan grandes dificultades por la cantidad de contagios. Desde Europa, los clubes no ven con buenos ojos que los futbolistas tengan que viajar en medio de este cuadro sanitario.