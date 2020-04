Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022: la FIFA evalúa suspender por todo el año la competencia

Martes 14 de abril de 2020 | 11:30hs.





"Creo que afrontar competencias internacionales de selecciones es algo muy desafiante en este año, y ya no tanto por los problemas de salud en todo el mundo y los distintos grados de preparación que deben tener los equipos, como por el compromiso sanitario que generaría la realización de viajes internacionales apenas se vuelva a competir", agregó Montagliani en declaraciones a la agencia internacional AP.



Hace algunas semanas Conmebol y UEFA pasaron la Copa América y la Eurocopa para 2021. Debían jugarse entre junio y julio de este año pero fueron "pateadas" para la misma fecha del año que viene por la pandemia de coronavirus.



La gran problemática para este año, según entiende la FIFA, es el traslado de selecciones de un país a otro. Cada Estado tomará decisiones sanitarias de acuerdo a la situación que atraviesen y podrían no abrir fronteras o tener reparos al ingreso de extranjeros.



De confirmarse esta decisión, las eliminatorias sudamericanas no arrancarían en septiembre y pasarían directamente para 2021, pero incluso podrían cambiar de formato para que sean más cortas y poder terminar a tiempo para el Mundial de Qatar (se jugará en diciembre de 2022).

