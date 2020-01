Eliminan un requisito para acceder a pensiones por discapacidad

Jueves 30 de enero de 2020 | 12:40hs.

El gobierno nacional determinó que ya no será necesario presentar el Certificado Médico Oficial Digital (CMO) para que personas con discapacidad puedan acceder a pensiones no contributivas. La medida que había sido establecida por la gestión anterior quedó sin efecto, y la nueva resolución 8/2020 fue publicada este jueves en el Boletín Oficial.Desde la Agencia Nacional de Discapacidad sostuvieron que aunque el CMO Digital, era considerado una "herramienta útil" en la gestión de la concesión de futuras pensiones, se volvía una "traba" en aquellos casos en los que "se torna de difícil obtención por circunstancias coyunturales".En ese sentido, agregaron que la resolución 44/2019 creada por el gobierno anterior, "se había transformado en un impedimento para que las personas más vulnerables obtuvieran el beneficio", y "no se contemplaba la diversidad geográfica de la Argentina ni el acceso a recursos informativos".La Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, está encabezada por el abogado Claudio Espósito. Asimismo, el cargo de director ejecutivo adjunto está ocupado por Fernando Galarraga, una persona no vidente con trayectoria en distintas instituciones.Desde la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Julio Vitobello, señalaron a la agencia de noticias Télam que se le dará un nuevo impulso a la política oficial sobre discapacidad, porque la "vocación es instalar" la temática como "tema central" en la Argentina, e incluso afirmó que se están contemplando nuevas reformas tanto en la Casa Rosada como en otros edificios públicos para mejorar la accesibilidad.En ese contexto, unos días atrás el presidente Alberto Fernández recibió regalos de parte de dos jóvenes de la Asociación Civil Granja Andar para entregar al papa Francisco y vía Twitter destacó que "garantizar los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad es un compromiso que debemos asumir todos y todas".