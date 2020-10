Eliana Guercio defendió a Romero - El Territorio Misiones

Sábado 10 de octubre de 2020

Eliana Guercio quedó involucrada en un escándalo en Inglaterra luego de haber realizado fuertes declaraciones en contra del club Manchester United, en el que actualmente se desempeña su marido, el futbolista misionero Sergio Chiquito Romero.Ocurre que el lunes 5 de octubre cerró el libro de pases en las ligas de fútbol de Inglaterra, España, Francia e Italia, y el arquero argentino tenía intenciones de poder cambiar de club ya que el director técnico -Ole Gunnar Solskjaer- no lo tiene en cuenta y lo dejó en tercer puesto, detrás de David De Gea y Dean Henderson. Sin embargo, los dirigentes del Manchester United no le permitieron su salida a otra institución, lo que derivó en un fuerte descargo de Eliana Guercio en sus redes sociales.“Sergio trabajó duro para su club. La última copa que ganaron la levantaron con él. Llegó con el equipo a cuatro finales/semifinales y lo sacaron para después perdérselas. Es el momento en el que deben devolverle la oportunidad y dejarlo irse. Respeto, una vez”, escribió la ex vedette argentina en su cuenta de Instagram. Además, se trasladó a su cuenta de Twitter -buscando que su mensaje llegue por todos los medios- y allí se dispuso a hablar de “números” haciendo referencia a las estadísticas de Romero. “96 partidos jugados, 47 con valla invicta, 60 ganados, 23 empatados, 13 perdidos”, detalló.“Es un día muy triste porque creo que él se merecía la oportunidad de poder irse a brillar a otro club porque trabaja todos los días para eso. Porque intentó hacerlo en el United y finalmente no tuvo lugar. Y hoy sus posibilidades de jugar en el United descendieron. No me parece correcto, honesto, profesional ni serio que no le hayan permitido irse. Estoy muy triste por ese lado”, cerró Eliana.