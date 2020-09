Elevan pedido para reactivar eventos sociales y evitar fiestas clandestinas - El Territorio Misiones

Miércoles 23 de septiembre de 2020

Por Victoria Bergunker interior@elterritorio.com.ar

Bermuller también tiene servicio de parrilla, por lo que aseguró que “con las cosas como están, hoy todos se volvieron gastronómicos, en cualquier casa venden locro o lo que sea, cada vez tenemos más competencia y se nos hace muy difícil sostener a nuestra gente”.





Qué actividades están habilitadas en Posadas

En el marco de la cuarentena, la ciudad de Posadas fue habilitando diferentes actividades con sus respectivos días, horarios y cantidad de personas permitidas. Una de ellas son las reuniones familiares hasta cinco personas, que actualmente están permitidas los sábados, domingos y feriados de 9 a 18.



Asimismo, Posadas habilitó las reuniones sociales de hasta diez personas en plazas y el Parque de la Ciudad, únicamente los viernes, sábados y domingos de 9 a 18, y en los quinchos de los clubes.



Las caminatas recreativas están permitidas los sábados, domingos, feriados y miércoles de 13 a 20 y el resto de los días para running y bicicleta. Se estableció además un horario permanente de atención para bares, restaurantes y heladerías de 8.30 a 18 de lunes a jueves y de 8.30 a 0 durante los fines de semana.



Los autoservicios, minimercados, supermercados, hipermercados y establecimientos comerciales mayoristas tienen permitido atender hasta las 18. Los kioscos, maxikioscos y despensas tienen permiso entre las 8 y las 22. Las tiendas de ropa, bazares, casas de decoración, regalarías y jugueterías, tienen habilitación hasta las 19.



En cuanto a los casinos, se habilitaron de 11 a 19 de lunes a jueves; y los viernes, sábados y domingos de 11 a 00.





Cada vez son más los sectores que buscan reactivarse, teniendo en cuenta que en muchos casos no generan ingresos desde marzo, cuando comenzó la cuarentena, y no solamente necesitan sostener a los suyos sino también a otras familias. Este es el caso de los organizadores de eventos, quienes presentaron un proyecto al gobierno provincial para volver al ruedo.La propuesta se denomina Fiestas Seguras y busca brindar a la sociedad la posibilidad de hacer eventos o reuniones dentro de un ámbito controlado, mitigando los eventos clandestinos que siguen proliferando en toda la provincia.En Misiones hay más de 6.000 familias que dependen directa o indirectamente de este rubro, según indicó a El Territorio Gastón Jilek, titular de la Asociación Misionera de Proveedores y Organizadores de Eventos (Amproe).La movilización tuvo lugar ayer en la plaza 9 de Julio, frente a Casa de Gobierno, donde referentes y emprendedores se juntaron en reclamo de esta reactivación y posteriormente presentaron el protocolo al Ministerio de Salud Pública, al gobernador y a la Municipalidad de Posadas.Tobías Berger, productor de eventos y miembro de Amproe, manifestó: “Presentamos un petitorio a raíz de que la sociedad comenzó a reunirse, actualmente con un permiso de hasta diez personas. Por eso traemos una propuesta para eventos seguros, con un tope de 50 personas en espacios al aire libre. En el caso de que haya mal tiempo, en salones al 50% de su capacidad”.Y agregó: “Estos eventos comparten parte del protocolo que ya tiene el sector gastronómico que lo viene ejecutando hace desde dos meses y algunos vinculados a los gimnasios”.Al igual que antes, el protocolo establece que el evento a realizarse debe ser notificado y habilitado en el municipio correspondiente, se debe declarar quién es el organizador responsable, el listado de proveedores, servicio de catering, DJ, fotografía y decoración. En cuanto a los horarios, serán los habilitados por los municipios que acompañen la actividad gastronómica. Con esta habilitación, el evento sería activado 48 horas antes de su realización en la aplicación Misiones Digital.“Sumaríamos la aplicación Misiones Digital para que cada uno de los invitados se registre y haya un control y trazabilidad de quién estuvo en el evento”, detalló Berger. Asimismo, expresó que “en el caso de eventos sociales, no habría bailes, pero sí van a tener el resto de los otros componentes clásicos, que la gente se pueda encontrar en un ámbito seguro y con protocolos que garanticen que los eventos que hoy se están dando en la clandestinidad pasen a ser encuentros seguros”.En relación al armado de mesas, deberán ser redondas, de hasta seis personas, y no están permitidas las mesas tipo tablón, ya que no cumplen con el distanciamiento.Tras seis meses de inactividad, la preocupación en el sector va en aumento cada día. “Aquellos que hacen fiestas clandestinas no hacen ningún tipo de aportes y nosotros seguimos con los impuestos municipales, el personal y todo eso que demanda un gasto terrible, pero no tenemos ingresos. Procuramos no dejar a nuestros empleados en la calle, no sabemos hasta cuando”, lamentó Carlos López, organizador de fiestas.Respecto a los eventos que estaban programados, José María Manzur sostuvo: “Desde el 13 de marzo quedaron todos suspendidos, estamos con algunos clientes un poco eufóricos, pero legalmente no podemos hacer nada por el momento. Nosotros no tenemos la culpa y ellos tampoco. Muchos nos dicen ‘hay que reinventarse’. Mi hermano tiene un salón de fiestas y ahora puso un lavadero, porque el personal necesitaba trabajar, pero eso no es reinventarse, es necesidad de que ingrese un dinero a nuestra casa y tener un plato de comida”.En tanto, Cristian Bermuller, del servicio de fiestas El Tío Toti, de Santa Ana, argumentó que en su caso esta problemática afecta directamente a 30 personas, pero a más de 70 indirectamente: “Los gastos como la luz y los alquileres de depósito no esperan, nosotros hace seis meses que venimos sin poder trabajar, nos cuesta muchísimo mantener, pero tampoco podemos dejar en la calle a nuestra gente, aunque muchos se tuvieron que ir a hacer otra cosa”.