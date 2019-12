Elena Roger, cerca de los niños, reflexiona sobre la adopción

Sábado 21 de diciembre de 2019

Esta semana se estrenó comercialmente Lejos de Pekín, el filme del misionero Maximiliano González que cierra una trilogía iniciada en 2006 con La soledad y La guayaba en 2009, y centrada en las problemáticas sociales de las mujeres en la provincia. En esta cinta, la historia se centra en un matrimonio María (Elena Roger) y Daniel (Javier Drolas) que, luego de ocho años de intentar ser padres, decide recurrir a la adopción.Allí comienza la travesía. Ni bien toman contacto con el niño, la madre biológica entra en duda y obliga a la pareja a quedarse en Misiones bajo una lluvia constante.En diálogo radial con Apocalipsis en el bar, Elena Roger detalló que se pretende con la cinta “contar un poco la situación de lo que significa adoptar un niño legalmente, de lo complicado que es, de la burocracia que hay”.“Ir a filmar a Misiones fue una experiencia muy hermosa, es un lugar maravilloso de nuestro país”, alegó sobre la experiencia de trabajo al tiempo que se confesó encantada con el color de la tierra.Pero profundizando sobre la adopción, graficó que ser parte de este proyecto de González le permitió “ver de muy cerca esa situación que enfrentan los niños que se encuentran en una situación en la que permanecen a la espera de una adopción responsable y también la de las madres que a veces tienen que dar a niños en adopción porque no pueden mantenerlos”, dijo. “Es toda una gran complejidad que engloba este asunto de la adopción y es algo que sucede en todo el mundo”, agregó.En esa línea, la actriz y cantante contó que tiene allegados que decidieron adoptar hermanos s para esperar menos y otros que ofician como hogares de tránsito. Al ponerse en el lugar de esos chicos que atraviesan situaciones incómodas y complejas, relató en la 100.7 que “el hecho de ser madre, me puso en otro lugar”.“Alguien me preguntó si hubiese hecho todo distinto si no hubiese sido madre y yo creo que sí, porque el hecho de ejercer la maternidad me da otra mirada y me hizo aprender. Ser madre me hace entender mucho más lo que es ser niño y también aprender de ellos, porque en realidad ellos te enseñan un montón”, aclaró al afirmar que ese bagaje como mamá la ayudó a la hora de armar el rol.Siempre ligada con los más chicos, fue madrina de Iguazú en Concierto, al que postuló que desea volver porque “es una maravilla” y adelantó en Radioactiva 100.7 cómo será el homenaje a María Elena Walsh que prepara. “Es un segundo proyecto junto a Escaladrum. Tuvimos la posibilidad de grabar un variado repertorio de las canciones que atrapan a grandes y chicos y el disco que se llama 3001 saldrá el año que viene”, cerró.