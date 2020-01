“Elegimos agradecer a María Helena con el homenaje que hicimos”

Lunes 27 de enero de 2020 | 16:15hs.

Amor y agradecimiento, esos son los sentimientos que movilizaron a la familia Ocampo-Rojas para realizar un homenaje artístico a la cantante María Helena, la “novia de Posadas”, quien falleció en la ruta nacional 14, en la localidad correntina de Santo Tomé, el 17 de diciembre de 1969.









Desde que la pequeña María Luz canta las canciones de María Helena, se han ido dando una serie de hechos muy positivos relacionados con la música y con la figura puntual de María Helena.





“No considero que tengamos fanatismo hacia María Helena, sino que todo esto surge porque tenemos una nena de 13 años, María Luz, que comenzó a estudiar música en Posadas, y cada fin de año el profesor prepara su cierre de año, y a María Luz le da canciones de María Helena. Y a partir de ahí, es como que van surgiendo algunos acontecimientos fortuitos, que yo considero una gran bendición”, expresó Estella Mary Rojas.







Recordó que invitaron a María Luz a una radio en Virasoro para hablar de sus estudios de canto, ocasión en la que le preguntan si ella toca algún instrumento. La niña responde que no, pero que le gustaría aprender a tocar guitarra. “Y al salir de la radio, aparece un señor, un oyente, que le regala una guitarra. Ella queda muy sorprendida, al igual que nosotros. Se emociona mucho, y él le dice que le regalaba la guitarra porque le escuchó cantar y que era una oportunidad para aprender a tocar. Después nos enteramos que esas guitarras ya no salen más, no se fabrican más, eran de Casa Núñez”, agregó Estella.







En otra oportunidad, recuerda la mujer, “aparece el señor Javier Sotelo, quien está preparando un documental sobre María Helena, y propone a María Luz para aparecer en el filme cantando una de sus canciones. Hasta el momento no se presentó el audiovisual en cuestión, pero María Luz participó y cantó ahí”.







Posteriormente, Sotelo propone a la familia dar clases de canto a María Luz en Buenos Aires, para que los papás la llevaran periódicamente para instruirla. Después de esto, Estella Mary transmite a su esposo la necesidad de conocer el lugar donde murió María Helena, “íbamos a limpiar y dejarlo lindo. Había una cruz y una placa, que fue colocada por Nélida Zenón”, dijo.





Pero, al poco tiempo, otra idea empezó a flotar en el aire. “Pensamos, por la cantidad de cosas lindas que pasaban con nuestra hija desde que cantaba sus canciones, en que podíamos hacer algo más para que la gente la siga recordando, y que sepan que ahí es el lugar donde ella murió. Y para que las nuevas generaciones la conozcan, conozcan su voz, y ahí surgió después de mucho buscar, traer al artista Jorge Aguirre Soto (de Salvador, Entre Ríos) para que haga esa obra”, contó Estella.







¿Reconstrucción?



Tras la primera destrucción (del mural, únicamente), a trece días da inauguración, la familia Ocampo-Rojas realizó una exposición en la Policía. “Denuncia no podemos hacer si no tenemos certezas de lo que ocurrió ahí”, señaló Estella Mary.







En cuanto a la posible reconstrucción, la mujer indicó que “tenemos muchas ganas de volver a hacer el mural, pero no sabemos cuándo. Está en nuestro corazón, en nuestra mente, que no puede ser que no tenga algo ahí, en ese lugar, María Helena. Queremos que haya algo para que no se pierda, que la gente que pasa por ahí sepa que fue ahí donde falleció. La idea nuestra está en volver a hacerlo, pero no sabemos cuándo todavía”, expresó.







El mural se inauguró el 17 de diciembre último, al cumplirse 50 años de la muerte trágica de la joven cantante María Helena, “la novia de Posadas”, en la ruta nacional 14 km 720 en la localidad correntina de Santo Tomé, lugar donde la cantante perdió la vida en un accidente de tránsito.







La obra la solventó la familia Rojas-Ocampo, fue confeccionado por el artista entrerriano Jorge Aguirre Soto, de Salvador, Entre Ríos; y costó entre 120 y 130 mil pesos.