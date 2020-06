Eldorado: secuestran 1250 atados de cigarrillos

Sábado 6 de junio de 2020 | 12:45hs.

Un hombre fue demorado en la localidad de Eldorado por transportar 1250 atados de cigarrillos procedentes del Paraguay sin el correspondiente aval aduanero.En el marco del procedimiento, a cargo del Personal de la Sección Judicial y Custodia Eldorado de la Policía Federal, realizado en la mañana del viernes, se secuestró los atados de cigarrillos, marca Eight, a la altura de la ruta nacional 12 y avenida El Fundador.Se notificó a la persona la infracción a la Ley 22.415 con Intervención de la AFIP - Aduana Iguazu. No quedó detenido ya que el aforo de la mercadería no era el suficiente para ser apresado, por lo que se labró una infracción .