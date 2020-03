Eldorado: intentó pasar la verificación técnica calzando un espiral con un pedazo de madera

Viernes 6 de marzo de 2020 | 23:35hs.

La verificación técnica vehicular – VTV- es obligatorio para todo tipo de transporte, ya sea particular, de carga, o pasajeros. En la ciudad de Eldorado el personal de la VTV realizando su trabajo como toda la semana vivió una de las tantas experiencias insólitas que suelen pasar con los clientes que realizan la VTV.









Si bien 95 % de los automóviles están en condiciones a la hora de realizar la VTV, esta ese 5 % que no. Durante la revisión técnica de un vehículo en la VTV El Trébol en Eldorado notaron en la inspección ocular que los amortiguadores del auto no estaban en condiciones, el personal de la VTV manifestó a El Territorio que por seguridad estos debieron ser reemplazados por uno nuevo, “en lugar de cambiar como corresponde los amortiguadores alguien “calzo” con un trozo de madera ese amortiguador, obviamente que esta persona no paso la verificación técnica. “Cuando le hicimos saber al dueño del vehículo lo sucedido, este nos dijo que desconocía ese pedazo de madera en su auto”.





“Pero eso no es nada, ya hemos tenido situaciones parecidas, un día llego un hombre con un bidón de combustible en la parte del acompañante adelante que oficiaba de tanque, sumamente peligroso, a veces pienso que las personas no piensan en su seguridad y la de las demás personas. Otra picardía por decirlo de alguna manera es que reemplazan la mica rota por una botella de plástico, también he visto un tanque de gasolina que tiene perdida parchado con poxilina, los extremos de dirección atados con alambre, o con un pedazo de cámara, un escape totalmente oxidado por la parte de abajo, esas son algunas de las cosas que se ven, igualmente nunca dejamos de sorprendernos realmente”, finalizó el ingeniero mecánico de la VTV El trébol Rodolfo Jurgensmeyer.







En cuanto cada cuanto se debe realizar la VTV, el ingeniero explicó, “los vehículos de trasporte de pasajeros deben realizar la verificación desde cero, los vehículos de transporte nuevos tiene 12 meses de gracia, a partir de allí se debe realizar el control cada seis meses, los autos particulares lo patentan a partir de los tres años deben concurrir para relazar la VTV, luego es anual”.