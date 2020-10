Eldorado: gestores culturales solicitarán la “Emergencia Cultural Municipal” - El Territorio Misiones

Martes 6 de octubre de 2020 | 23:32hs.

Gestores y trabajadores de la ciudad de Eldorado se reunirán con concejales para tratar la problemática cultural del municipio. Presentarán una nota en la cual solicitan se declare la “Emergencia Cultural Municipal”, debido a las dificultades que padecen producto de la pandemia.La nota, escrita en lenguaje inclusivo, comienza se dirigen a los “Señorxs concejales con el fin de participarles de nuestra preocupación por el panorama actual e invitarles a buscar juntes, medidas que tiendan a sobrellevarlo de la mejor manera posible”.Recuerda que “…la esencia de todo hecho artístico cultural radica en la interacción del artista o hacedxr cultural, con la comunidad y su entorno. En este sentido consideramos que no solo nosotres nos hemos visto afectados sino también la comunidad en su conjunto”.Asimismo recuerda que las ayudas instrumentadas tanto por los gobiernos nacional, provincial y municipal, no llegan a todos los actores culturales que padecen necesidades debido a la imposibilidad de llevar adelante sus habituales trabajos, durante los últimos 8 meses.Manifiesta que “Como referentes sociales, queremos seguir siendo responsables en el cuidado sanitario. En tal sentido los distintos representantes de algunas de las disciplinas venimos elaborando propuestas (fundamentalmente pensadas en espacios abiertos) pero que necesitan un acompañamiento legal por parte de la municipalidad. En este sentido y además dando continuidad a proyectos de larga data, venimos pidiendo desde el año 2019 una reunión con el señor intendente e integrantes del ejecutivo municipal; hasta el día de hoy sin éxito”.Y culmina expresando el pedido de declaración de Emergencia Cultural Municipal “Por lo expuesto, solicitamos a les integrantes del C.D.E, que se declare la Emergencia Cultural Municipal, a fin de generar una herramienta que nos permita implementar mecanismos que ayuden, ya no a revertir, pero por lo menos a mitigar el estado en que nos encontramos y que lamentablemente, en algunos casos, llega hasta el punto de la emergencia alimentaria y habitacional”.