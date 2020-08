Eldorado: el asesor Legal del Concejo Deliberante presentó su renuncia

Martes 11 de agosto de 2020 | 21:01hs.

El Asesor Legal del Concejo Deliberante de Eldorado, Germán Chemes hizo efectiva su renuncia al cargo tras estar 5 años al frente del mismo. Si bien no se conocen los motivos por los cuales renunció, todo indica que fue consecuencia de la polémica por la compra de luminarias LED.El Presidente del Cuerpo, Jorge López, ya había mostrado su descontento por el informe presentado por Chemes respecto al convenio a firmar entre el municipio y el Parque Industrial Posadas por la compra de 300 luminarias LED, y por la nota dada por el asesor legal a un medio de Posadas donde especificaba los puntos por los cuáles, en su dictamen, recomendaba que el municipio no firmara el convenio.Entre los puntos objetados se encontraba el precio de las luminarias y la cláusula que establece que el municipio, en caso de no colocar las luminarias en el tiempo establecido, podía ser penalizado por la provincia a pagar el 100% del valor de las luminarias (aproximadamente $ 44.000 según el convenio y teniendo en cuenta la financiación) en lugar del 20% ($ 8.800) que le correspondía en principio al municipio.La objeción de Chemes radicaba en que la colocación de las luminarias las haría un tercero (la Cooperativa de Electricidad de Eldorado) sin que el municipio tuviera injerencia en los tiempos que se podría tomar la CEEL para colocarlas.Al establecer el convenio que lo que debía pagar el municipio sería descontado directamente de la coparticipación que recibe consideró que dicha situación era contraria a los intereses del municipio.