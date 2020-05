Elaboran protocolo para las actividades turísticas

Lunes 25 de mayo de 2020

En el marco de la flexibilización de la cuarentena, operadores turísticos de Eldorado se reunieron con el intendente, Fabio Martínez, a fin de elaborar un protocolo para habilitar el turismo en espacios naturales.La iniciativa está orientada a complejos de remo, cabalgatas, senderismo y otras actividades recreativas que no impliquen aglomeración de personas y que tengan como in vincular al hombre con el medio ambiente.Las actividades que se podrían habilitar son las que se realizan en espacios abiertos, alejados de centros urbanos que provocan un nivel mínimo de contagio. Los complejos deberán trabajar con grupos pequeños y familias, evitando las multitudes.Con el fin de evitar grandes concentraciones de personas se prevé que cada establecimiento fijará un número de personas de acuerdo a las dimensiones del mismo, que garantice las medidas de aislamiento social, y los grupos de salidas deberán formarse previo turnos dados por la empresa de turismo.El uso de mascarillas será obligatorio en todo momento, y que las actividades que requieran la utilización de otros elementos que puedan estar en contacto con los visitantes deberán ser desinfectados luego de casa uso.Asimismo, también deberán disponer de medios de desinfección en los espacios comunes para los visitantes y personal del lugar.Las actividades que se analizan podrían ser utilizadas, por el momento, sólo por los habitantes de la ciudad y de localidades cercanas debido a que el protocolo existente exige que una persona proveniente de otro lugar, fundamentalmente de otra provincia, deban guardar una cuarentena de catorce días que es período estimado de incubación del Covid-19.Si bien el protocolo aún no fue aprobado la Directora de Turismo Municipal, Candelaria Nolde, expreso que “al intendente le gustó la propuesta hecha por los emprendedores turísticos”.De la reunión participaron cuatro emprendedores que realizan actividades turísticas vinculadas con la naturaleza.