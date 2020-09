El xeneize en alerta - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020

Con respecto a la preparación de cara a la reanudación de la Copa Libertadores, en el Xeneize entienden que los futbolistas estarán recuperados para jugar el jueves 17 ante Libertad en Asunción, aunque seguramente no en las condiciones ideales por la interrupción de los entrenamientos.





River, sin nuevos positivos, volvió a entrenar en Ezeiza

Luego de que los resultados de los últimos testeos de coronavirus dieran todos negativos, River obtuvo un permiso especial del Ministerio de Salud para dejar el hotel y ayer por la tarde volvió a entrenarse en el River Camp. Lo hizo dividido en dos grupos, con la misma lógica del corredor seguro que sostuvo desde el positivo de Adrián Olivieri, entrenador de arqueros.



Por ahora, los dirigidos por Gallardo podrán volver a trabajar en el River Camp divididos en dos equipos y tomando todos los recaudos necesarios a la hora del entrenamiento.



Mantendrán la distancia durante el trayecto al predio, no usarán el vestuario y se bañarán en sus habitaciones personales en el hotel. Allí también tendrán todas sus comidas, ya que todavía no están habilitados a volver al comedor que solían usar antes del positivo de Olivieri.



La noticia que esperaba Marcelo Gallardo llegó en la noche del lunes, y era que no había ningún positivo en el plantel.



Todavía es prematuro decir que nadie se contagió, dado que no son infrecuentes los falsos negativos, y por eso volverá a testear a todos mañana o el viernes, y por eso también todavía no tiene permiso para el entrenamiento libre.



Por ende, a más tardar el viernes, en River sabrán más fehacientemente si hay algún positivo de Covid-19 en el plantel.



Si todos los testeos vuelven a dar negativos, entonces, con una semana de retraso, retomará el plan original y de a poco buscará seguir con la preparación para el duelo ante San Pablo del próximo jueves 17 de septiembre.





El brote de contagios de coronavirus en Boca generó una gran preocupación en el ámbito del fútbol argentino por las consecuencias que podría traer si esto se repite en otros clubes. Ayer se conoció que entre los casos positivos se encuentra el médico, que tiene a cargo la salud del plantel.Es doctor Rubén Argemi confirmó que es uno de los 19 positivos que arrojaron los testeos realizados el pasado lunes y que se encuentra aislado dentro del hotel en Ezeiza donde Boca realizó la burbuja sanitaria desde el lunes de la semana pasada.“Yo soy uno de los positivos y no compartí mate con nadie y duermo solo. Evidentemente el virus es más difícil de controlar de lo que pensamos y algo no hicimos bien”, contó Argemi en declaraciones a TyC Sports.“Nosotros no tenemos otra herramienta que hisopar a los jugadores y ya les hicimos siete hisopados. Nadie me puede explicar cómo un jugador empieza con síntomas 30 horas después de haber dado negativo en un hisopado”, destacó Argemi en referencia a Esteban Andrada, que el viernes pasado habría empezado con fiebre siendo uno de los primeros casos de futbolistas con síntomas que se detectaron dentro del plantel.“No hemos sido flexibles en el área social, aunque sí en los entrenamientos, pero es evidente que algún error cometimos”,enfatizó.Si bien se supone, sin confirmación oficial, que los contagios habrían comenzado a través de Andrada, el diario deportivo Olé confirmó que Carlos Tevez salió de la burbuja sanitaria para ir a visitar a su padre que está internado por coronavirus. Este punto generó mucha polémica porque los infectólogos dejaron en claro que el que sale no puede volver a entrenar para evitar la filtración del virus.Luego de los testeos que arrojaron 19 casos positivos de Covid-19, el plantel de Boca no se entrenará hasta que se realicen nuevos testeos que confirmen o desmientan los casos detectados. Los que den negativos podrán volver a practicar a partir de mañana o el viernes, y los que sean positivos tendrán que seguir aislados.En tanto, el técnico Miguel Ángel Russo dejó la burbuja porque se trata de un potencial paciente de riesgo por su edad y porque en 2008 superó un cáncer. La idea es que el DT sólo se sume una vez que esté superado el brote, aunque dependerá de cómo evolucione la situación.