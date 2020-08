El vocero de Alberto Fernández está aislado por ser contacto estrecho de un caso positivo - El Territorio Misiones

Viernes 28 de agosto de 2020 | 12:20hs.

El vocero del presidente Alberto Fernández informó que se encuentra aislado por ser contacto estrecho de un caso confirmado de coronavirus. Juan Pablo Biondi explicó que se sometió a un hisopado que le dio negativo y que no tiene síntomas.Biondi dijo en Twitter que se aisló de manera preventiva y que espera un segundo resultado de la prueba, para despejar las dudas sobre si está contagiado o no de COVID-19.Publicó en la red social: “Al ser contacto estrecho de un caso positivo de COVID-19, siguiendo los protocolos, decidí aislarme y hacerme el hisopado que ya me dio negativo”.El vocero presidencial agregó: “Estoy sin síntomas, a la espera del segundo resultado y despejar toda duda. Gracias a todos por preocuparse y a seguir cuidándose mucho”.Esta semana hubo fuertes críticas en Twitter al Presidente, por la reunión que tuvo el sábado con Hugo Moyano en la residencia de Olivos. En la foto que publicó Pablo Moyano en redes sociales se vio que no usaron barbijo ni respetaron el distanciamiento social, dos de las principales medidas para prevenir contagios de COVID-19. Luego el sindicalista la borró, tras los duros cuestionamientos.El encuentro en residencia oficial fue el sábado y además de Moyano y Fernández participaron la Primera Dama Fabiola Yañez, la esposa del jefe de Camioneros Liliana Zulet y Jerónimo Moyano, uno de los hijos del gremialista.Florencia Cahn, una asesora del Presidente, dijo que fue “muy chocante” ver que no cumplieron con las medidas recomendadas por las autoridades. Sostuvo que le genera esa misma sensación ver fotos de gente muy junta sin barbijo, “pero con la diferencia de que estamos hablando del Presidente de la Nación”, al hablar en una entrevista a Radio Continental.A mediados de junio, la Unidad Médica Presidencial le recomendó a Alberto Fernández “restringir al máximo posible el contacto interpersonal” y realizar sus tareas en la residencia de Olivos, en el contexto de los contagios de coronavirus conocidos en los últimos días entre dirigentes políticos y el aumento de casos positivos en el AMBA.”La progresión de casos positivos en el AMBA evidencia un gran aumento de la circulación viral y es mi responsabilidad recomendarle al Presidente desempeñar sus tareas en su residencia y restringir al máximo el contacto interpersonal”, indicó una nota firmada por Federico Saavedra, de la Unidad Médica Presidencial.El médico le había aconsejado también que “solo se consideren viajes o reuniones presenciales para asuntos impostergables de vital importancia y con comitivas reducidas”.En ese entonces, luego de visitar La Rioja, Fernández tuvo que suspender el último viernes su viaje a Catamarca tras confirmarse el resultado positivo de coronavirus del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien había estado días atrás con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, integrante de la comitiva presidencial.