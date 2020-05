El Vicente Cidade celebró ayer 29 años de aporte a la cultura

Martes 19 de mayo de 2020

La popular esquina artística emplazada sobre las calles Belgrano y General Paz de la ciudad capital cumplió ayer 29 años de aporte a la producción artística local.En esta oportunidad, los festejos no pudieron llevarse adelante como todos querían y quedaron empañados por el marco de pandemia que desencadenó el confinamiento social preventivo y obligatorio. De todas maneras, el Centro Cultural Vicente Cidade (CCVC) espera con ansias reabrir sus puertas para seguir promoviendo arte y cultura.Es que el Cidade es abierto, plural e inclusivo. “Desde su concepción artística da oportunidades idénticas a quienes lo necesitan, con total respeto por la ética y estética individuales”, resume un documento emitido por el Centro Cultural en el marco de un nuevo aniversario. Si bien no es un centro de producción, genera durante el año actividades como exposiciones colectivas, presentaciones de libros, celebración del Día del Teatro, ciclos de música, danza y charlas temáticas. Más allá de ser un espacio institucional, dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura de Misiones, “el Cidade tiene todo el espíritu del arte independiente y asume la idea del trabajo-fiesta como su soporte más fuerte”, resalta el documento.Este espacio tiene como objetivo acompañar la producción del artista independiente, brindando las herramientas necesarias para exponerlo al público.A principios de este año la agenda del Cidade tenía el 80 por ciento de disponibilidad de su espacio reservado. Para antes del inicio de la cuarentena estaba previsto el estreno de seis obras de teatro independiente, además de recitales, charlas, conferencias y otras reuniones de índole cultural. Pero, como es de público conocimiento, las medidas sanitarias han hecho que todas estas actividades hayan sido interrumpidas.A la espera de una reactivación también se encuentran los talleres. Para este año se tenía decidido agregar otras propuestas. En total para este ciclo hay 13 talleres, que van desde teatro para niños, adultos, danzas folclóricas, urbanas, circo, dibujo, escritura, comedia musical, entre otros.Además, cuenta desde sus inicios con diversos espacios para la proliferación de actividades artísticas. Y desde el año pasado prácticamente duplica su superficie, a partir del decreto 1.746 del 26 de noviembre de 2018, en el cual el Gobierno de la Provincia acepta en donación los lotes 10 y 11 de la manzana 11, que eran utilizadas como archivo por el Tribunal de Cuentas de la Provincia.De esa manera, se reestablecieron espacios: la Sala Oddonetto contiene a grupos de ensayo y talleres de formación en danzas. La Sala Quiroga privilegia lo espectacular, pero también reserva días para ensayos y otras actividades. La Sala Kowalski está destinada a la exposición de artes plásticas y este año se abrió a nuevas propuestas enriquecedoras.El hall de entrada, hoy conocido como “El Barcito del Cidade”, resultó un espacio que potenció la literatura y el perfil del Centro: la alianza del arte y lo social dio buenos resultados. La Sala Marisil Ceccarini, en uso desde el año pasado, con acondicionamiento muy sencillo mientras se espera la entrega efectiva de la Sala José Luis Larzabal, todavía ocupada como archivo del Tribunal de Cuentas.Inaugurado el 18 de mayo de 1991 como Centro Cultural Misiones, el sitio tomó el nombre del popular músico Vicente Cidade 13 años después.Por sus escenarios pasaron numerosas y destacadas figuras y en el corazón de muchos está latente el recuerdo del aniversario número 15 que reunió a personajes entrañables de la cultura. Allí estuvo Emilio Rocholl como un emperador romano, Bernardo Neumann como un sacerdote, Chaloy Jara de marinerito, Zygmunt Kowalski de personaje medieval, Olga Zamboni, Carlos Cambas y Pato García con Amanda de Colombia, entre otros. Las hilarantes fotos no sólo se expusieron sino que ya forman parte del acervo histórico.