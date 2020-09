El viaje de 57 horas que hizo un misionero para reencontrarse con su familia en Eldorado - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020 | 14:36hs.



Estuvo alrededor de seis meses varado en aquella provincia patagónica a la cual fue para trabajar, a mediados de febrero de este año, pero una vez decretada la cuarentena por la pandemia de Covid-19 no pudo regresar por la suspensión de los servicios de transporte.



Tampoco encontró el trabajo que deseaba, y le tocó hacer changas para resistir el desarraigo hasta tanto fuera posible el retorno.



Juntó peso a peso pero nunca fue suficiente para costear un vehículo particular por los elevados costos.



Y el deseo finalmente ocurrió, con la ayuda de personas que aportaron su granito de arena para conseguir que Hugo regrese a casa donde su familia esperaba.



“Estoy con mi familia ahora, disfrutando con ellos, llegué hace cuatro días. Entré a casa y me largué a llorar, mi hijo me preguntaba por qué, pero estaba feliz porque fue una bendición poder estar en mi hogar, todos juntos otra vez”, resumió Cáceres en diálogo con El Territorio.



Sobre cómo se gestó su regreso, no quiso dar nombres pero afirmó que el mayor esfuerzo económico lo hizo un hombre “que no tengo forma de describirlo pero me dio la mano más grande”. Igual que con él, estoy muy agradecido todos los que colaboraron para que vuelva con mi familia”.



Largo viaje

Una vez confirmado el retorno, a mediados de la semana pasada, el trabajador misionero salió de Esquel con rumbo a Buenos Aires, en un viaje que duró 26 horas.



“En Buenos Aires me buscó mi sobrino, nos quedamos encerrados hasta que el otro día me puse en contacto con amigos de Eldorado para ver de qué forma completar el segundo tramo, apareciendo el señor este que me dijo ‘quedate tranquilo que mañana a la mañana te vas a tu casa’ y fue así”, recordó.



De manera particular se movilizó desde la capital del país hasta Eldorado, en un largo viaje que duró 31 horas partiendo a las 9 de la mañana y llegando a las 16 del día siguiente a su casa.



“Llegué cansado, pero bien. Me hice los estudios obligatorios, y ahora estoy haciendo la cuarentena en mi casa con mi familia, todos encerrados, para respetar a mis vecinos y a la gente que se preocupó. No tengo síntomas y mis estudios dieron negativo”, graficó.



Cáceres dijo que su señora “compró lo que hacía falta para pasar la cuarentena y estamos aquí, haciendo lo correcto. Lamentablemente vine sin un peso porque gasté todo lo que tenía, pero vamos a salir adelante como siempre lo hicimos, trabajando cuando pueda salir”.











