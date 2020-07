El verso, eso que crece entre el cuerpo y la voz

Sábado 25 de julio de 2020

Hoy a las 20 comienza la segunda y última jornada del Séptimo slam de poesía oral Posadas, que esta edición suma un condimento especial: además de ser online en tiempos de cuarentena, quien se quede con el primer puesto tendrá un lugar en el certamen federal el próximo 16 de agosto.Los slams de poesía crecen en popularidad con su impronta de poner a jugar la palabra y el cuerpo en en pos de la expresividad colectiva.Seba Báez, organizador del Slam de Poesía Posadas, en diálogo con El Territorio, explicó que “el slam tiene reglas simples, cada participante tiene un tiempo de tres minutos y 20 segundos para la lectura de un texto propio, no es sólo una lectura es una performance, tiene aspectos del teatro”.El evento que suelen darse en escenarios autogestivos, se mudó esta vez a la web y se pueden ver desde el Facebook @slamPosadas los videos que enviaron los participantes.“Ya tenemos 26 videos de personas que nos enviaron su material para participar y además tenemos videos de invitados desde Entre Ríos, Buenos Aires, Brasil, que no compiten pero quieren también sumar su mensaje”.Báez explicó que el slam no es una lectura de poemas convencional, “es un espacio para que la persona que quiera comunicar algo, sienta deseos de expresarse, de compartir con otros su visión de tal tema lo haga con los recursos de la voz y el cuerpo. La idea es que sea un espacio accesible, que no haya muchos requisitos, tenemos la idea de que todos somos poetas hasta que se demuestre lo contrario, un poco ese es el motor del slam abrir el arte”.El certamen comenzó ayer y sigue hoy desde las 20. A su término, en el sitio de FB estarán disponibles todos los videos para que el público pueda elegir al ganador. Hay primero, segundo y tercer puesto, los que se definen según la cantidad de likes. La votación estará abierta por diez días.