El universo en una caja - El Territorio Misiones

Martes 6 de octubre de 2020

Por Silvia Godoy sociedad@elterritorio.com.ar

La primera edición salió en agosto con textos de Rodolfo R. Fessler y Émile Cioran. En septiembre se publicaron ‘El hombre que fue jueves’, del británico Gilbert Chesterton, y ‘Aforrimas’, del misionero Aníbal Silvero.



Biblioteca artesanalPara saber más sobre el proyecto literario con este código se ingresa a la web de Mucho Book. También se puede escribir al correo electrónico: contacto@muchobook.com.ar

Artificio, historias, personajes urden el libro. Ese soporte de papel que atraviesa los tiempos. En ese devenir cuestiona el mito monoteísta de la automatización como única vía de progreso.De tapa a tapa transcurre una vida. Un texto con génesis y final que es un todo y a la vez, no se agota en su unidad sino que entrama cultura.Raíz y emergente. En ese ciclo se sustancia la iniciativa literaria local Mucho Book, con el editor Marcelo Benczarski al frente.Se trata de una propuesta de membresía que acerca a sus suscriptores una caja de libros hechos a mano con material sustentable. Pone codo a codo en las bibliotecas a autores universales y títulos misioneros.La caja es de entrega mensual y está pensada para constituir una colección original con volúmenes de tapa dura cosidos de manera artesanal. Al asociarse se puede abonar una cuota mensual, semestral o un pago anual.La iniciativa comenzó a gestarse en junio de este año, se materializó en agosto con la primera publicación y a partir de este sábado se entregará la tercera caja, que contiene un libro con cuentos inéditos de Carlos Freaza y el título ‘Cuentos Descorteses’, del francés Léon Bloy (1846-1917), más una agenda anotador con información sobre los autores.“Nuestro proyecto se plasma en una página web, esencialmente elaboramos libros a mano que hacemos llegar a la comunidad con un sistema de membresía. Venimos trabajando con la publicación de un libro de autor internacional y uno local. La idea es sumar a los autores locales a las bibliotecas de los misioneros y de todo el país”, detalló Benczarski, agente literario, editor y biógrafo en una charla con El Territorio.“Lo que observamos es que hay una enorme y muy buena producción literaria de autores regionales, pero la mayoría de estos textos no están en las librerías o están pero un poco escondidos, por lo que la venta es bastante dificultosa. Entonces, proponemos un título clásico de autores renombrados y que no son tan comerciales y un libro de un autor misionero”, refirió.El colectivo editorial busca expandirse con nuevos adherentes de manera de aumentar la tirada. “Recién estamos dando los primeros pasos, tenemos mucho acompañamiento de los escritores regionales, a quienes les gustó la idea y de esta forma pueden publicar en tapa dura. Esperamos que la gente también se sume, porque son ediciones limitadas, ejemplares únicos confeccionados de manera artesanal, parte por parte hecho a mano, cosidos y utilizamos papel especial ecológico y también reciclado. El resultado es un libro muy cálido”, describió sobre el proceso de confección.En la selección de autores se busca presentar historias en variedad de géneros, estilos y temáticas. “En Misiones hay muchos escritores que escriben sobre la naturaleza, sobre nuestra geografía y las leyendas, pero también hay autores que se embarcan en temáticas más urbanas quizás, o ficciones ambientadas en otro espacio-tiempo, nosotros estamos muy entusiasmados con que este proyecto pueda aportar a universalizar las producciones literarias locales en toda su diversidad”, enfatizó.