El último año se notificaron 197 nuevos casos de VIH en Misiones

Miércoles 5 de agosto de 2020

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

“Respecto a los que se hallan en localidades que no poseen referentes de este programa de salud y se encuentren impedidos de trasladarse, les hacemos llegar los medicamentos al centro de salud más cercano, por medio de la Red de Traslado o algún medio que tengamos disponible”, finalizó la profesional de la salud.





En cifra 2.580 testeos rápidos de prevención se realizaron durante 2019 en diversas acciones para detectar VIH o hepatitis virales.

Comunicación Medios de contacto. El Programa Provincial de VIH/Sida y ETS funciona en el Hospital Doctor Pedro Baliña de Posadas de lunes a viernes 7 a 16.



El teléfono de contacto está disponible de 8 a 11 y es el 376-4597806.

Diagnóstico tardío y otras patologías En lo que respecta a VIH y sífilis, Misiones registra un 41% de diagnóstico tardío, lo cual se traduce en que los pacientes descubren la enfermedad cuando está en un estado avanzado; con esa cifra, la provincia supera la media nacional, que es de 36%. El dato se desprende del último Boletín sobre VIH, Sífilis e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) presentado a finales de 2019.Incluso el año pasado se emitió una alerta ante la fuerte reaparición de otras enfermedades de transmisión sexual por el escaso uso de preservativos como método de barrera. “Lo que era de esperarse era que aumentaran otras enfermedades de transmisión sexual, como sífilis y gonorrea”, explicaron esa vez. “Por eso es necesario seguir usando el preservativo”, añadieron. “En el país hay una frecuencia de sífilis casi inesperada, 50 por 100.000 habitantes que es un número enorme, lo que quiere decir que se relajaron las medidas de precaución”, precisaron.

En el último tiempo se diagnosticaron en Misiones 197 nuevos casos del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).Los datos a los que accedió El Territorio son de enero a diciembre de 2019 y se conocieron en las últimas horas en base a los informes estadísticos que elabora el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Si bien las cifras se mantienen estables, hubo un leve incremento, del 7%, si se tiene en cuenta que en 2018 se diagnosticaron 184 casos.A su vez, hay un aproximado de 1.164 pacientes que están en tratamiento en Misiones y durante el mismo período se realizaron 2.580 testeos de prevención en diversas acciones que llevó adelante el Programa Provincial de VIH/Sida, ITS y Hepatitis Virales de la cartera sanitaria.El testeo es una metodología rápida, gratuita y confidencial que consiste en un pinchazo en la yema de uno de los dedos, con el que se extrae una gota de sangre y al poco tiempo se puede obtener el resultado.Luego de 20 minutos, la persona conoce el resultado, que puede ser reactivo o no reactivo. Si es reactivo, se deben realizar estudios más profundos en laboratorio para confirmar o descartar la presencia del virus.Los test rápidos se hacen, generalmente, en los operativos o campañas de sensibilización en la vía pública. Sólo el año pasado se hicieron 47 actividades de prevención, concientización y sensibilización, dijeron desde Salud Pública.En tanto, los estudios de laboratorio se pueden realizar a cualquier persona en un hospital, sin la necesidad de un pedido médico, sobre todo a aquellos que sepan que estuvieron en una situación de riesgo sexual.Si se termina por confirmar la presencia del virus, el Estado garantiza al paciente la provisión de la medicación y consultas médicas de forma totalmente gratuita.En ese sentido, también se comunicó que en cuanto a la entrega de preservativos, a lo largo de todo el 2019 se repartieron 211.140 unidades. “El uso del preservativo sigue siendo la única herramienta preventiva de barrera para la no transmisión de todas las enfermedades de transmisión sexual. El uso continuo y correcto del preservativo comprobó la reducción de todas las enfermedades de transmisión sexual, inclusive la del VIH”, advierten los especialistas en la materia.Además, el año pasado se entregaron 1.074 kilos de leche maternizada para las madres que son positivas y no pueden amamantar a sus hijos.Respecto a las hepatitis virales, que también pueden transmitirse por vía sexual, hubo 26 nuevos casos diagnosticados en 2019. Un total de 15 personas fueron diagnosticadas con hepatitis C y 11 con hepatitis B.La vía de trasmisión más frecuente de este tipo de enfermedades es por relaciones sexuales vía oral, anal o vaginal sin protección segura.El contagio se puede dar también por transmisión vertical, es decir, de la madre al bebé. Otra forma es por el uso de drogas endovenosas, al compartir jeringas.Y las maneras menos frecuentes son las conocidas como hemoderivados, a través de transfusiones de sangre, algo casi imposible que suceda porque los bancos de sangre analizan el líquido para detectar la presencia del virus.Este 2020 asumió la titularidad del Programa Provincial de VIH/Sida, ITS y Hepatitis Virales la médica infectóloga Zulma Nocenti, quien detalló la metodología de trabajo seguida, principalmente en este contexto sanitario de pandemia por coronavirus y teniendo en cuenta que los pacientes dentro de este programa de salud son considerados población de riesgo.“Se pretende continuar con las líneas de trabajo desarrolladas en el año anterior, adaptándonos a las circunstancias actuales”, comentó Nocenti.Respecto a cómo trabajan en este contexto de emergencia sanitaria, detalló: “Como primer paso buscamos facilitar el acceso de las personas a los medicamentos y a la atención médica, evitando lo máximo posible el tránsito de éstas en la vía pública y sobre todo en los consultorios médicos, centros asistenciales y farmacias”.“Modificamos algunos aspectos en la atención diaria como por ejemplo la posibilidad de realizar la receta por medios electrónicos o por fotos de WhatsApp, mail u otro medio similar. Si bien ya veníamos operando con esta modalidad en casos específicos, ahora la ponemos en práctica al 100%”, amplió.También se facilitó a los pacientes -o a la persona que estos designen para el retiro de la medicación- un permiso de circulación para ser presentado ante quien corresponda durante su trayecto hacia y desde los servicios de salud o farmacias, respetando la confidencialidad del diagnóstico.