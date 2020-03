El Turismo Pista corre la segunda en Alta Gracia

Jueves 5 de marzo de 2020

Con cinco misioneros se pondrá en marcha mañana la segunda fecha del Turismo Pista, que se disputará en el Autódromo Oscar Cabalen de Córdoba.

En la Clase 3 estarán el apostoleño Tomás Sniechowski (Ford Fiesta), que hizo podio en la primera del año, los obereños Juan Pablo Urrutia (Toyota Etios) y Martín Blasig (Toyota Etios) y el piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak (Nissan March).

En tanto, en la Clase 1 estará el posadeño Juan Pablo Abente (Fiat Uno) y en la Clase 2 el obereño Luis Garay (Chevrolet Corsa).

Luego de la primera fecha Sniechowski marcha en la tercera posición del campeonato de la Clase 3 con 29 puntos. “Estamos terceros en el Campeonato, en base a esa alternativa evaluaremos cómo se va dando el fin de semana de carrera, llego motivado y con el objetivo de cerrar el mejor fin de semana posible. Quiero ganar, me hubiera gustado sacarme esa presión de encima pero trataré de no estar ansioso, no cometer excesos”, indicó Sniechowski.

Por su parte, Blasig pudo realizar una prueba antes de la segunda fecha y llega muy motivado. “Fue una prueba muy positiva y esperamos funcionar muy bien en Alta Gracia”, explicó el obereño que tiene 8 puntos y marcha en la 14° posición.

Mañana habrá entrenamientos y la clasificación de la Clase 2 y 3. Mientras que la Clase 1 realizará los entrenamientos. El sábado se correrán las series y el domingo van las finales.