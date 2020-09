El turismo en Italia tuvo un verano para olvidar debido al coronavirus - El Territorio Misiones

Domingo 6 de septiembre de 2020

El turismo en Italia ha vivido un “verano para olvidar”, lamentó ayer la asociación representativa del sector, que ha registrado 65 millones de noches menos en alojamientos, en comparación con el año pasado debido a la pandemia del coronavirus.El número de italianos que ha pasado sus vacaciones en el país aumentó un 1,1% pero la caída del número de extranjeros llegó al 65,9%, según un estudio del Centro de Estudios Turísticos (CTS) de Florencia, realizado con 1.975 empresarios del sector.“La ligera recuperación del mercado italiano en agosto no basta para salvar el verano 2020 que sigue siendo una temporada para olvidar para el sector del turismo”, subrayó la asociación Assoturismo Confesercenti.“En el trimestre junio-agosto, la presencia en los establecimientos de alojamiento declarados en Italia fue de 148,5 millones (de noches), es decir, 65 millones de noches menos que en 2019 (-30,4%)”, precisó.Desde el punto de vista del volumen de negocios, las empresas constatan una caída en promedio del 37,5% con relación al mismo periodo de 2019.“Las empresas esperan una prolongación de la temporada de verano en septiembre y un regreso progresivo de los extranjeros pese a que las noticias sobre un aumento de los contagios han limitado las reservas y, en algunos casos, ha habido cancelaciones”, dice Vittorio Messina, presidente de Assoturismo Confesercenti.De hecho, ha instado al gobierno a “ampliar el apoyo al sector, que se enfrenta a una nueva temporada de incertidumbre”.El turismo supone el 13% del Producto Interno Bruto (PIB) de Italia.Un millar de personas se manifestaron ayer en el centro de Roma para protestar contra la obligación de vacunar a los niños en edad escolar o de llevar mascarilla en plena pandemia de coronavirus.“No a la obligación de vacunar, sí a la libertad de elección”, “No a las mascarillas en las escuelas, no al distanciamiento”, “La libertad personal es inviolable” y “Viva la libertad” eran algunas de las consignas en pancartas.La mayoría de los asistentes no llevaba mascarilla. Uno de ellos llevaba una foto del papa Francisco con la palabra Satán escrita encima, así como las cifras 666, consideradas símbolo del diablo.