El tratamiento contra el Covid-19 con Remdesivir costará U$S2.340 en Estados Unidos

Lunes 29 de junio de 2020 | 17:21hs.

El medicamento que acorta el tiempo de recuperación de enfermos de COVID-19 costará 2.340 dólares por tratamiento para personas con seguro médico en Estados Unidos y otros países desarrollados, informó el lunes el fabricante.Gilead Sciences anunció que el remdesivir costará 3.120 dólares para pacientes con seguro privado. Lo que desembolsen los pacientes dependerá de su seguro, los ingresos y otros factores.“Estamos en un territorio desconocido con el precio de una nueva medicina en una pandemia”, dijo a The Associated Press el director ejecutivo de Gilead, Dan O’Day.“Tuvimos que desviarnos realmente de las circunstancias normales” y ponerle precio al medicamento para garantizar un amplio acceso en lugar de basarnos únicamente en el valor para los pacientes, dijo.Sin embargo, el precio fue rápidamente criticado. Un grupo de consumidores lo consideró “indignante” debido a la cantidad que los contribuyentes invirtieron en el desarrollo del medicamento.Los tratamientos que la compañía donó a Estados Unidos y otros países se agotarán en aproximadamente una semana, y los precios se aplicarán después de eso, dijo O’Day.En 127 países pobres o de ingresos medios, Gilead permite que los fabricantes de genéricos suministren el medicamento; dos países ya lo hacen a un costo de unos 600 dólares por tratamiento.Ya se anticipaba el precio del remdesivir desde que se convirtió en el primer medicamento en mostrar resultados para el coronavirus, que ha matado a más de medio millón de personas en todo el mundo en seis meses.El medicamento interfiere con la capacidad del coronavirus de copiar su material genético. En un estudio dirigido por el gobierno estadounidense, el remdesivir acortó en 31% el tiempo de recuperación: 11 días en promedio contra 15 días para aquellos que reciben la atención habitual. Lo que no ha mejorado es la supervivencia, según los resultados preliminares después de dos semanas de seguimiento. Se están esperando resultados para cuatro semanas.Gilead dice que habrá gastado 1.000 millones de dólares en el desarrollo y la fabricación del medicamento para fines de este año.El medicamento tiene autorización de uso de emergencia en Estados Unidos y Gilead ha solicitado la aprobación completa.