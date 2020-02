El transporte alternativo

Algunos lo hacen por una cuestión de salud y para realizar una actividad física, otros se vieron obligados por la crisis económica. También están los que lo eligieron simplemente porque les hace sentir bien y los carga de buenas energías. Lo cierto es que cada vez son más las personas que eligen la bicicleta como medio de movilidad y esa expansión que crece a lo largo de grandes y pequeñas ciudades del mundo también se ve reflejada en Misiones, especialmente Posadas.

El ciclismo urbano consiste en la utilización de la bicicleta como medio de transporte, generalmente para distancias cortas.

Algunos de los países que han utilizado progresivamente el ciclismo urbano como medio de transporte importante son India, China, Cuba y Corea del Norte. El ciclismo urbano también es común en muchos países de Europa, principalmente en Países Bajos,​ Dinamarca y Francia. La bicicleta es, probablemente, el medio de transporte urbano más común en todo el mundo. Otro dato de interés es que la bicicleta resulta el segundo medio más utilizado después del transporte a pie. Se desconoce el número de bicicletas que hay en todo el mundo, aunque se estima que hay más de mil millones. ​

Llevado al ámbito local, en este 2020, el colectivo Masa Crítica cumplirá ocho años en la Tierra Colorada y algunos de sus integrantes aseguran que “ahora se ve más gente movilizándose en bicicleta por las calles de Posadas”.

El gran desafío pasa por encontrar y respetar los espacios asignados para este tipo de personas que viajan en dos ruedas a fin de trasladarse por la ciudad. Los beneficios son muchos, pero los problemas también. Es por eso que algunos usuarios, como los que sumaron sus voces para este informe, buscan promover el uso de la bicicleta como transporte para mejorar la calidad de vida urbana y ayudar al cuidado del medioambiente. Pero para empezar a cumplir este objetivo es necesario lograr que se brinde la infraestructura adecuada, integrando los diferentes medios de transporte, pacificando el tránsito y garantizando el derecho de circulación del ciclista.



La fuerza de la unión

“Masa Crítica es un concepto que viene de la física: cuando muchas partículas se juntan, producen una fuerza que impulsa. Hay un documental que muestra que un chino llega a una esquina con su bicicleta y los autos pasan y pasan sin darle lugar. Se fueron sumando dos, tres, cuatro ciclistas y cuando formaron una ‘masa’, ellos pararon el tránsito para poder avanzar. Ese es el concepto de Masa Crítica, que lleva más de 30 años en el mundo”, explicó Paola Torres, una de las integrantes de este grupo en la ciudad de Posadas.

“La Masa Crítica llegó a Posadas en 2012. Nos reunimos por primera vez un domingo de abril y fuimos aproximadamente 80 personas. Nos contactamos por las redes entre amigos y nos propusimos salir a pedalear. Empezamos a ver y a sentir que cuando somos muchos en la calle, nos hacemos notar”, aseguró. Esta ciclista colombiana que reside en Posadas desde hace 13 años reconoció los aspectos positivos de moverse por la ciudad en una bici, pero también ofreció una mirada política de esta actividad.

“Se trata de ratificar los derechos que tienen los y las ciclistas urbanos en la calle. Recuperar el espacio público. Decirle a la gente que la bicicleta es un medio de transporte económico, ecológico y que ayuda a la salud, pero que también nos da un posicionamiento político frente a cómo nos manejamos”, detalló la mujer que se define como ‘ciclista urbana’ desde hace ocho años.

En cuanto a esta definición, Torres explicó que “los ciclistas urbanos son las personas que decidieron que la bicicleta es su medio de locomoción. En Posadas se ven muchos: estudiantes, chiperos, herreros, etcétera. Cuando vas por alguna ruta también se ve gente que se moviliza en bicicleta. Hace algunos años no se veía tanto porque avanzó mucho el tema de las motos, pero con la crisis volvieron a subirse a las bicis”, argumentó.

Si bien no existe un número o una estadística de la cantidad de ciclistas urbanos que hay en Posadas, desde el colectivo Masa Crítica aseguran que ahora se ven muchos más.

“Vemos más gente en las calles con las bicicletas. Los bicicleteros nos dicen que muchos están restaurando bicis”, contó Torres, quien luego profundizó y dio su punto de vista acerca de la convivencia vial.

“La bicicleta es el sinónimo más cercano a la libertad. Eso que te produce ir por la calle apropiándote de los colores, los olores. Te estimula la alegría”, finalizó.



“La bicicleta me cambió la vida”

Ariana Cáceres es una ciclista urbana de Posadas que asegura que, literalmente, la bicicleta le cambió la vida.

“Tengo 32 años y hace cuatro que, literalmente, la bicicleta me cambió la vida. En 2015 venía de movilizarme varios años en moto y el sedentarismo que eso implicaba me llevó a estar 20 kilos sobre mi peso normal. No me sentía cómoda conmigo, intenté mil dietas, iniciar el hábito del gimnasio, pero todo en vano, y mi bici, mientras tanto, estacionada en estado permanente en la cocina del departamento”, recordó.

“Un día feriado la saqué para ir a mi laburo. El sobrepeso, la falta de hábitos y la mala alimentación hicieron que me cueste horrores realizar el recorrido, pero llegué, y me sentí bien. Luego fueron dos veces por semana y luego todos los días. Vendí la moto y sentí un despertar de conciencia ecológica, respeto por el otro, por el medio ambiente y por mí”, aseguró.

Ariana fue sumando metas y las satisfacciones fueron en aumento.

“Mi objetivo se volvió no bajarme más, lo que hizo necesario que cambie la alimentación. Dejé las harinas y casi por completo la carne, esto se manifestó rápidamente en el cuerpo porque me cambió la piel, el pelo, y la forma de vida entera”, enfatizó.

“La bicicleta tiene muchos beneficios, lo principal es que no contamina el medio ambiente, es económico porque te ahorras el pasaje o la nafta, y a la vez te entrena, ni siquiera es necesario ir al gimnasio, te mantiene en actividad permanente”, continuó.

Y finalizó haciendo un pedido relacionado a la convivencia vial, en la misma sintonía que Torres.

“Muchas personas quieren salir en sus bicis, pero tienen miedo por las cosas que pasan en la calle. Es preocupante la situación de la convivencia vial. Existen algunos casos de ciclistas que fueron atropellados. Esa convivencia va para todos, para los ciclistas, los automovilistas, motociclistas, peatones. Nos hace falta tener más en cuenta al otro que está en la calle”, manifestó. De todos modos, y más allá de los inconvenientes que existen en el día a día en las calles, la también integrante del grupo Biciespacio contó lo que significa para ella rodar sobre dos ruedas.