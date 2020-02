El tramo Santo Tomé-Paso de los Libres está en peor estado

La tragedia de Once

Ayer se cumplieron ocho años de la llamada tragedia del Once. Ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando el tren chapa 16 de la línea Sarmiento chocó contra el andén 2 de la estación de Once. Murieron 52 pasajeros y resultaron heridas otras 789. Ese día quedaron detenidas 20 personas, todas condenadas a penas de tres a ocho años de prisión en el primer juicio oral que tuvo el caso. En el segundo fue condenado el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido a 5 años y 8 meses y su situación está pendiente hace un año en la Cámara Federal de Casación Penal. De esos 21 condenados hoy en la cárcel hay solo nueve, otros siete en prisión domiciliaria y los restantes cinco en libertad, según información que Infobae recogió del expediente judicial.