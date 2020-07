El Territorio y VamosAZoomAr hablamos del presente y la memoria

El Territorio y VamosAZoomAr nos unimos en una propuesta que buscará acompañarte, y ayudarte, en el marco del Aislamiento Social Obligatorio dictado en el marco de la lucha contra la pandemia del coronavirus. Por eso comenzamos esta semana con una propuesta que incluirá una serie de charlas que te aportan conocimiento e información entorno a medidas de prevención y actividades para que quedarte en casa sea más llevadero. Hoy empezamos contándote como armar un barbijo en casa.

Hoy con Diana Wang sobre "El presente y la memoria". ¿qué marcas indelebles puede dejar el pasado? ¿son todos los encierros iguales? Sobre ésas y otras preguntas charlaremos con Diana Wang, psicoterapeuta especializada en terapia de pareja, escritora y conferencista. Nació en Polonia en 1945, hija de sobrevivientes de la shoá. Llegó a la Argentina en 1947. Miembro del Museo del Holocausto de Buenos Aires y del Governing Board de la World Federation of Jewish Child Survivors of the Holocaustbr>