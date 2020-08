“Él tenía 10% de sobrevida, así que esto es un milagro, en una semana despertó”

Domingo 16 de agosto de 2020 | 07:00hs.

Mi hermano despertó. No está fuera de peligro y sigue en coma, pero se despertó y mueve la mano” Lisandro Cabrera Hermano del joven herido

En medio de la angustia y la impotencia, la familia de Franco Cabrera (23), el joven que fue víctima de gatillo fácil en Río Negro, recibió ayer una noticia que trajo un poco de alegría entre tantas malas.Es que, de acuerdo a lo consignado por familiares consultados por El Territorio, el muchacho que desde el domingo pasado está internado y en coma en la localidad de Cipolletti, ayer se despertó y continúa experimentando mejorías que ilusionan a todos, dado que en el pronóstico inicial le daban tan sólo 10% de sobrevida.“Hace un rato mi hermana llamó al hospital y nos dijeron que mi hermano se despertó, gracias a Dios. No está fuera de peligro y sigue en coma, pero se despertó y mueve la mano”, expresó ayer Lisandro, su hermano, en diálogo con este matutino.Visiblemente conmovido por la novedad, el hombre agregó que de acuerdo a lo comunicado por el personal médico Franco logró mover la mano y la pierna izquierda.“Él se despertó sin saber qué le sucedió, pero por suerte se está recuperando. Él está consciente pero no puede hablar porque está entubado. En la semana le van a hacer una cirugía para hacerle respirar por la garganta y sacarle los tubos. Ahí quizás pueda hablar”, agregó Lisandro, quien desde Garupá está atento a la evolución de su hermano.El hombre añadió que “para nosotros fue como un volver a vivir. Esta noticia nos conmovió. Es un milagro que Dios nos dio en este momento. Estamos felices, esperando y rogando por él para que siga la recuperación. El primer pronóstico era de 10% de sobrevida, así que esto es un milagro. Antes de una semana ya se despertó”.Lisandro también se refirió a la investigación del hecho y en ese punto agradeció la labor que viene llevando adelante el encargado de la Fiscalía de Cipolletti, quien desde que se conoció el caso ordenó varias medidas que mantienen a cuatro policías bajo la lupa y en el trascurso de la semana podrían haber avances importantes.Tal como publicó El Territorio, el hecho que dejó a Franco al borde de la muerte se registró el domingo de la semana pasada, cerca de las 20.30, en el barrio Costa Norte, ubicado en las afueras de la localidad de Cipolletti.El joven estaba residiendo en esa localidad desde hace aproximadamente seis meses, cuando se fue detrás de una propuesta de trabajo.La versión oficial dio cuenta que ese domingo los vecinos de Costa Norte alertaron haber oído una serie de disparos y por esa razón acudió una comisión integrada por efectivos de la Comisaría Cuarta y del Cuerpo de Seguridad Vial, dependientes de la Regional Quinta.Allí se habrían cruzado con Franco, que supuestamente circulaba en una motocicleta junto a un amigo, y se inició una persecución en la cual hubo intercambio disparos. Fue en medio de esa situación que el joven habría recibido el disparo que, literalmente, le atravesó el cráneo.De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, los efectivos tardaron 40 minutos en dar aviso de lo sucedido.Hasta ahí llegó la versión oficial, pero la investigación iniciada hasta el momento no encuentra elementos que den sustento a esta secuencia de hechos.En principio, la Fiscalía local ordenó que la Regional Quinta sea apartada de la investigación y luego dispuso que todas las labores sean realizadas por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), cuyos efectivos trabajan desde el lunes pasado en la búsqueda de elementos y pistas.Según consignó el portal LM Cipolletti, hay una motocicleta incautada, pero se desconoce si pertenecía a Franco, al tiempo que desde la Fiscalía solicitan que si hay testigos de lo sucedido se acerquen para aportar lo que saben o vieron.Mientras tanto, los cuatro efectivos policiales involucrados en el caso ya fueron desplazados de sus funciones, en tanto que sus armas reglamentarias y sus celulares fueron secuestrados. También se les pidió que busquen abogados defensores. Hasta ahora no hubo imputaciones, pero esta semana podría haber novedades.Según consignaron fuentes consultadas, el caso sería tan grave que hasta el momento no se encontró nada que coincida con la primera versión indicada.Por ejemplo, no hay evidencia de un intercambio de disparos y hasta se cree que ese supuesto amigo de la víctima nunca existió, es decir, Franco en realidad estuvo solo en el lugar.Todo ello coincide con el pensamiento de los familiares de la víctima, quienes desde un comienzo dudaron de la posibilidad de que Franco haya estado delinquiendo y, mucho menos, armado y a los tiros contra la Policía.“Ellos dijeron que fue una balacera, pero ahora resulta que no hubo tiroteo y que él estaba solo porque no encuentran nada. Todo está mal y dudoso. Yo dudé de todo desde un principio y no hay evidencia de nada. Es todo mentira”, había expresado Lisandro el viernes, durante el primer contacto con El Territorio.“Yo a mi hermano no le pongo como un santo, pero yo dudo que él haya tenido un arma y haya disparado contra la Policía. Esto fue una ejecución. Si hubo un enfrentamiento con un policía herido o un policía caído de verdad podría ser en defensa propia. Pero en este caso no hay arma ni disparos desde mi hermano. Esto fue una ejecución y es muy injusto. No quisiera que esto quede así, quiero que se esclarezca y que la investigación llegue hasta donde tenga que llegar”, continúo Lisandro.Desde Río Negro confirmaron además que en esa provincia Franco no registra antecedentes ni policiales ni judiciales.A la distancia, su familia reiteró el pedido: “Sólo queremos que se esclarezca, para que esto no quede como si fuese un perrito que se murió y que nadie sabe que fin tuvo. Como él está allá solo piensan que por ahí no tiene parientes que se interesan, pero sí tiene una familia que está preocupada y que quiere saber qué pasó”.Tras ser socorrido, Franco fue hospitalizado y quedó internado en estado de coma. El primer diagnóstico indicaba que su estado era irreversible e incluso se hablaba de muerte cerebral y ya se avanzaba en las gestiones para la ablación de sus órganos.Sin embargo, sus familiares no se rindieron y decidieron aferrarse a la esperanza. Ayer, recibieron un gran guiño y ahora se ilusionan con que el muchacho siga experimentando mejoras.“Es una cosa muy grande, estamos muy contentos. Es una alegría enorme para todos los hermanos. Estamos todos felices. Ya dijimos entre los hermanos que si nos toca cuidarlo para toda la vida, lo vamos a hacer”, cerró Lisandro.