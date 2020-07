“El tema de los viajes es muy preocupante”

Mario Pergolini, vicepresidente primero de Boca, manifestó la preocupación que hay en la dirigencia xeneize por los viajes que tiene que hacer el equipo cuando se reanude la Libertadores y también porque aún no hay permiso para que los equipos puedan volver a los entrenamientos.“Hay aeropuertos que están cerrados. Con Independiente Medellín nosotros ya jugamos la ida, ahora tenemos que ir a Colombia. Y antes está el partido en Paraguay. Pediremos que nos aclaren qué pasa si no podemos viajar”, dijo Pergolini.“El aeropuerto de Caracas está cerrado. Nosotros nos estuvimos cuidando acá encerrados y llevamos el equipo a Venezuela, donde no hay informes. Perdón, lo digo con todo respeto y acá sí soy consciente del cargo que ocupo. Es un problema porque la verdad es que no se sabe”, agregó Pergolini.Según el programa de partidos, Boca jugará contra Libertad en Paraguay el 17 de septiembre, y contra el Independiente Medellín el 24 de ese mes en Colombia.