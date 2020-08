El tapecué serviría para tratar el cáncer de mama - El Territorio Misiones

Sábado 22 de agosto de 2020

Una investigación del docente y doctor en Farmacia Carlos Altamirano afirma que un extracto de tapecué, planta nativa de Misiones, demostró tener propiedades que impiden la reproducción celular de tumores cancerígenos, en especial del cáncer de mama.El científico misionero presentó su investigación como trabajo final en el marco del Doctorado Regional en Farmacia, posgrado de desarrollo conjunto entre la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad Nacional del Chaco Austral y la Universidad Nacional de Tucumán.En su tesis expuso que el extracto del acanthospermum australe, nombre científico del tapecué, demostró poseer propiedades antiproliferativas frente a las líneas celulares tumorales ensayadas (MCF7, MG63 y MDA). “El adenocarcinoma de mama triple negativo (MDA) fue la línea más susceptible al extracto”, aseguró.“El estudio se enfoca en el análisis de las propiedades antiproliferativas de especies vegetales vasculares utilizadas en la medicina popular en forma empírica para el tratamiento del cáncer. Las especies seleccionadas fueron el acanthospermum australe, comúnmente conocido como tapecué y polygonum hydropiperoides, conocido como caá-tay”, explicó Altamirano.Se analizaron farmacobotánicamente muestras comerciales de ambas especies. “En el caso del tapecué no presenta problemas en cuanto a su identidad pero no así el caa-tay, especie diferente pero de gran parecido”, señaló.El investigador detalló que mediante el análisis de genotoxicidad de las especies -por medio del test de allium cepa- se obtuvieron efectos genotóxicos. “Los mismos se obtuvieron en el extracto, es decir concentraciones muy superiores a las utilizadas en forma tradicional en el mate o en otro tipo de infusiones”, aclaró.En diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 expuso que “únicamente el extracto de tapecué demostró poseer propiedades antiproliferativas frente a las líneas celulares tumorales”.“Los resultados de la investigación contribuyen a reafirmar los conocimientos tradicionales respecto del uso de esta planta medicinal en el tratamiento de enfermedades neoplásicas, así como también a revalorizar la flora autóctona de Misiones como fuente de agentes terapéuticos eficaces, económicos y renovables”, sostuvo.“El tapecué es una planta muy común en Misiones que se usa para tratar de forma tópica heridas, úlceras y otras enfermedades. Yo tenía el dato bibliográfico de que se usaba para el cáncer pero en la medicina tradicional no hay una especificidad de la patología. A partir de ahí empecé la investigación”, agregó.Los extractos obtenidos los probó sobre cáncer de hueso y dos variedades de cáncer de mama, dando resultados positivos en el más agresivo de los tumores mamarios.Aclaró además que son pruebas iniciales, in vitro y hechas en laboratorio. El siguiente paso sería poder realizar otro tipo de experimentos para ver cómo los macrofagos y fibroblastos interfieren en la célula tumoral. Luego recién iniciarían las pruebas con ratones para estudiar la evolución del tumor.