El sueño de ser una gran artista

Miércoles 8 de julio de 2020

En estos más de cien días de aislamiento social preventivo y obligatorio, sobra tiempo en casa para los trabajos artesanales, la cocina o, por qué no, soñar con ser una gran artista.

El coronavirus llevó a que las personas busquen formas de expresarse y utilizar la creatividad para tornar el acto de cuidarse más placentero y llevadero.

Así lo expresan las manos de Nazarena Centurión (16), una adolescente que descubrió su maravilloso talento para pintar en medio de la desolada pandemia.

Nazarena cursa el segundo año del nivel medio en la escuela de Comercio 17 de San Pedro y en este tiempo de cuarentena se instruye a sí misma para adentrarse en el mundo de la pintura y el diseño.

Todo comenzó como una primera experiencia; intentar unas primeras pinceladas para ver qué resultados obtenía.

Para su felicidad, a medida que sus manos comenzaron a entrar en contacto con los pinceles, se motivó con los colores, arrojando distintas pinturas dignas de destacar y sacando a la luz un hermoso talento.

La vida de los adolescentes se tornó un tanto tediosa al tener que estar encerrados y distanciados físicamente de los compañeros de escuela.

Por eso, muchos se distraen en las redes sociales o viendo programas en la televisión o Netflix. En el caso de Nazarena, recurre a algunas opciones de internet para ver algún tutorial de pintura porque comenzó con los conocimientos mínimos de la materia plástica, lo que torna su trabajo más atrapante aún.

“Esto de la pintura surgió ahora en cuarentena, probé para ver cómo me salía porque mis compañeros siempre me decían que dibujaba bien”, arrancó contando la joven. “Me sorprendí, una señora vio el cuadro y me lo compró, así vendí otro más y descubrí lo maravilloso del arte. Me encanta pintar, voy viendo alguna imagen, imagino algún paisaje y lo pinto”, indicó Nazarena.

Las pinturas son realizadas sobre madera con acrílico y también se animó a pincelar sobre tela, técnicas que pretende ir mejorando para tornar sus trabajos más profesionales. La idea es avanzar con pintaras al óleo y utilizar nuevas herramientas, lo que irá -se esperanza- mejorando de a poco, ya que además debe ocuparse de las tareas de la escuela que recibe diariamente vía remota y sólo dedica a la pintura los tiempos libres.

En lo que respecta al espacio donde se ubica para pintar, resulta un poco particular. “No me siento cómoda en la mesa, me siento en el piso o en la cama y pongo todos los materiales a mano y así van surgiendo las ideas para armar los colores, retratos y paisajes. El primero fue el más especial de un atardecer en la playa. Lo hice en cartón con mucho miedo, pero me encantó” contó con entusiasmo Nazarena.

La adolescente reside en la zona céntrica de la Capital de la Araucaria, junto a su padre Enzo Centurión, su mamá Mariza Dos Santos y tres hermanos, de quienes recibe total apoyo para dar continuidad a una posible carrera como artista.

La familia atiende una verdulería, por lo que vender cuadros sería para Nazarena una forma de obtener recursos económicos que le permitan avanzar en conocimientos y adquirir materiales.

Así, entusiasmada en lograr pinturas de gran tamaño que puedan ser exhibidas en centros culturales, contó que “todo surgió sin planearlo, nunca imaginé incursionar en esto”.

Al profundizar, detalló que se abrió una puerta que piensa potenciar.

“Si bien siempre me llamó la atención ver las exposiciones de grandes artistas, nunca pensé hacerlo. Pero ahora que comencé, quiero seguir y con la venta puedo ir adquiriendo materiales, seguir aprendiendo y sueño con tornarme una buena artista”, reflexionó.

“Este tiempo sacó lo mejor de mí y pretendo explorarlo al máximo”, finalizó la pintora autodidacta.