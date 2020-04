El sueño de ser millonario

Domingo 26 de abril de 2020

Maximiliano Damián Núñez tiene ocho años y un gran sueño por delante. El pequeño de Montecarlo comenzó a vivir el anhelo de jugar en un equipo de gran trascendencia nacional e internacional como River, ya que hace algunos días recibió la noticia que integrará el selectivo del interior del Millonario, en la categoría 2012, con más de 20 niños de varias provincias.Damián comenzó a sentir el fútbol a los dos años, en la cancha de El Rústico de Montecarlo, pero como no había equipo para su edad tuvo que esperar un poco más para demostrar todo lo que sabe.“Cuando cumplió 4 años lo volvimos a llevar al Rústico, porque no coincidíamos con los horarios en otros clubes, hasta que un día mí esposo (Maximiliano Núñez) se quedó sin empleo y lo llevó al club Huracán, dónde él se hace cargo de la categoría 2012 con otros padres”, contó Alicia Britos, madre del niño.Con Huracán obtuvieron nueve títulos en la zona de Montecarlo, Eldorado y Puerto Piray. A partir de ahí comenzaron a jugar amistosos con Unión Cultural de Eldorado y el pequeño Damián pasó jugar con su categoría en el club de la Capital del Trabajo, con el que disputó el torneo Valesanito en Santa Fe.Ese viaje fue clave para que Damián tenga la chance de demostrar todo lo que sabe dentro de una cancha ante rivales de gran nivel.“En los cuartos de final cuando jugaban contra Racing, veo a tres hombres que no paraban de mirar a mí nene, que juega de ‘5’. Decían ‘anoten al ‘5’, no saquen la vista del ‘5’’. Después que terminó el partido preguntaron quiénes eran los padres del ‘5’. Nos pidieron contactos y nos dijeron que les encantó como juega y que cualquier cosa nos llamaban”, contó emocionada la madre de Damián.“Eso fue en noviembre del año pasado. Y bueno en estos días nos llamaron al fin y nos agregaron a un grupo de WhatsApp, en el cual se encuentran también los otros 20 niños de todas las provincias”, agregó Britos.Damián es hijo único y sus padres hacen mucho esfuerzo para poder solventar los gastos que genera el entrenamiento y los viajes a Eldorado para jugar en Unión Cultural.Venden rifas y tienen colaboración de la comunidad para que Damián esté más cerca de cumplir su sueño de poder formar parte de las inferiores del conjunto de la Ciudad de Buenos Aires.Respecto a la convocatoria y la preparación, Britos explicó: “Hasta ahora no hay ni un acuerdo por el tema de la cuarentena, sólo nos pidieron que sigan entrenando en las casas con los videos que nos mandan y que seamos estrictos con ellos”.Es por eso que el pequeño Damián se armó un circuito en el patio de su casa y allí es donde entrena y realiza todos los ejercicios.Poder vestir la camiseta del Millonario no es algo de todos los días. A pesar de la distancia y el no poder viajar ante la situación que está viviendo el mundo por el Covid-19, el esfuerzo de preparación en casa será vital para no perder ritmo y cuando se reactiven las actividades deportivas poder aspirar a ser parte de las inferiores millonarias.