El STJ ordenó que se dicte una nueva sentencia por el homicidio de Selene

Martes 3 de marzo de 2020

Por Carlos Cardozofojacero@elterritorio.com.ar

Selene Aguirre, pequeña discapacitada de 2 años, falleció el 29 de enero del 2015 en la localidad de Oberá y por el hecho fueron imputados su madre Victoria Aguirre (27) y la ex pareja de ésta, Rolando Lovera (35). El caso dio inicio a un extenso proceso judicial que fue seguido por amplia parte de la sociedad argentina y la participación activa de colectivos feministas que pidieron la absolución de la madre, algo que finalmente sucedió.Es que tras el debate oral y público, el 21 de diciembre del 2017 un Tribunal integrado por camaristas civiles obereños concedió la inmediata libertad de Victoria Aguirre (27) por el principio de presunción de inocencia y condenó a 19 años de prisión a su ex pareja por el delito homicidio. Sin embargo, en abril del año pasado el Superior Tribunal de Justicia (STJ) accedió a revisar la sentencia ante los recursos interpuestos por la fiscal Estela Salguero y la defensa del hombre.Y finalmente las conclusiones se dieron a conocer. Según pudo saber El Territorio en base a fuentes ligadas al proceso, el máximo órgano provincial hizo lugar al recurso de casación y declaró la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal, ordenando así el dictado de un nuevo fallo en base al material probatorio reunido en autos.En resumen, esto implica que el Tribunal que juzgó a los dos implicados deberá analizar nuevamente la prueba y dictaminar una nueva pena a cada uno, sin la realización de un nuevo debate oral y púbico.La decisión del STJ se plasmó en un extenso documento de 156 páginas que arrojó posiciones divididas por parte de los magistrados Cristian Marcelo Benítez, Cristina Irene Leiva, María Laura Niveyro, Liliana Mabel Picazo, Jorge Antonio Rojas, Roberto Rubén Uset, Ramona Beatriz Velázquez y Froilán Zarza, bajo la presidencia de la jueza Rosanna Pía Venchiarutti Sartori. La mayoría, se explicó, se acogió a la postura de ésta última.El dictamen tiene fecha del 19 de febrero. El Territorio pudo saber que la defensa de Victoria Aguirre - compuesta por Eduardo Paredes y Roxana Rivas - fue notificada el último miércoles y ya adelantó que va a recurrir a la Corte Suprema de la Nación. Por su parte, el defensor de Lovera, Martín Moreira, se enteró de la novedad por este medio y se encontraba analizando anoche el extenso documento.“De los recursos planteados advierto que prácticamente todas las conclusiones arribadas por los integrantes del Tribunal han sido cuestionadas. En relación al recurso de la defensa de Lovera, su estrategia se traduce más en un esfuerzo por acreditar que éste se encuentra en la misma situación que Aguirre, mereciendo la misma conclusión que en indicar cuáles de las pruebas producidas en autos exponen su inocencia. A su vez, la fiscal recurrente -Estela Salguero- está de acuerdo con la pena impuesta a Lovera, sin embargo cuestiona la absolución de Aguirre, pero al contrario del recurso anterior, entiende que al estar bajo las mismas circunstancias también le corresponde condena”, es el análisis que hizo la jueza Venchiarutti Sartori en el documento al que tuvo acceso este medio.Y agrega: “Estamos frente a dos recursos de casación negativos, en los que cada recurrente indica por qué debería interpretarse su situación en relación al otro. A esta situación de por sí llamativa, debemos sumarle que los vocales, quienes coinciden en algunas conclusiones, discrepan sobre la interpretación y ocurrencia de ciertos hechos. Esta instancia impone el deber de dar respuestas y para hacerlo debe tenerse en cuenta esta situación. Se concluye en que los agravios expuestos en ambos recursos no pueden sino ser analizados en conjunto. La única manera de responder a todos ellos evitando caer en repeticiones es abordar el caso de una manera total y completa”.Consultado por El Territorio, Eduardo Paredes consideró que al ordenar que se dicte una nueva sentencia, se terminará por condenar a su defendida Victoria Aguirre a prisión perpetua, puesto que es la madre de la víctima y está acusada por el delito homicidio calificado por haber sido cometido contra su descendiente.Opinó que los magistrados no anularon el juicio debido a que hay doctrina de la Corte Suprema de la Nación “que cuando a vos te absuelven en un juicio no podés ser juzgado dos veces por el mismo hecho” y que para “saltar este prohibición constitucional ellos manifiestan que no tiene que ser juzgada de nuevo sino que le ordenan al Tribunal que analice la prueba médica, los dichos de Victoria”.“Esto implica que realmente la someten a un nuevo juicio y además manifiestan que el recurso de la fiscal no es claro y entonces ellos hacen un análisis de la prueba. Esto no se puede hacer porque el Tribunal que revisa sólo puede revisar en el límite del apelante, se excedieron. De hecho la están juzgando dos veces porque al ordenar al Tribunal que analicen la prueba como ellos dicen están obligando a que la condenen”, agregó.Más allá de esto adelantó que “no va a pasar porque lo vamos a llevar a la Corte Suprema de la Nación. Nosotros tenemos diez días para presentar un recurso extraordinario. Es la Corte la que va a resolver el fondo y creo que va anular la resolución del Superior Tribunal”.“Lo que debió haber hecho STJ si consideraba que estaba mal examinada la aprueba y que la sentencia era arbitraria era haber cazado la sentencia y mandado a otro tribunal para que haga otro juicio. Pero eso implicaba claramente que sea juzgado dos veces, entonces lo que hicieron fue una artimaña de anular la sentencia sin anular el juicio y que le dicte una nueva sentencia conforme su análisis de la prueba, lo que le obliga al Tribunal que la condene”, agregó el letrado.E insistió: “Esto es peor que un juicio encubierto, porque ni siquiera le da la posibilidad de defenderse de ese nuevo análisis”.