El STJ nuevamente anuló una sentencia del Tribunal Penal de Oberá

Domingo 16 de agosto de 2020

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Cuatro nulidades en un año Con la citada causa por abuso sexual agravado y robo en perjuicio de la mujer con discapacidad, en el último año el STJ ya anuló cuatro sentencias del Tribunal Penal de Oberá.



En marzo de este año, el máximo órgano judicial de Misiones dictó la nulidad de la sentencia por el homicidio de la pequeña Selene Aylén Aguirre, registrado el 29 de enero del 2015 a consecuencia de una fractura de cráneo.



Luego la Justicia de instrucción halló elementos para acusar a Victoria Aguirre (27), la mamá de la víctima, y a su concubino Rolando Lovera (35).



El primer juicio fue anulado porque la defensa de Aguirre recusó al Tribunal Penal, por lo que para el segundo debate se conformó un Tribunal subrogante con jueces civiles que absolvieron a la mujer y condenaron al sujeto a 19 años de cárcel.



Pero transcurridos más de cinco años del deceso, el STJ dictó la nulidad de la sentencia y ordenó que se dicte un nuevo fallo en base a las pruebas existentes, es decir sin realizar otro juicio.



En tanto, a principios agosto del año pasado el cuerpo de ministros anuló la sentencia que oportunamente favoreció al locutor Alejandro Santa Andrea (63), quien el 9 de marzo del 2016 fue absuelto por el beneficio de la duda en el marco de una causa por abuso sexual en perjuicio de una nena de 8 años.



El dictamen ordena la realización de un nuevo juicio oral, para lo que deberá convocarse a un Tribunal Penal independiente. Posteriormente la defensa del locutor recurrió en queja a la Corte Suprema.



Por otra parte, a mediados de agosto del año pasado el STJ absolvió en forma definitiva a Dante “Willy” Ríos (36), quien gozaba de la excarcelación extraordinarialuego de ser sentenciado a 18 años de cárcel por privación ilegítima de la libertad y abuso sexual con acceso carnal calificado contra la joven Silvia Andrea González, cuya muerte conmocionó a la provincia en 2001.

La víctima padece discapacidad y al momento del hecho tenía 67 años, por lo que se hallaba en evidente indefensión ante los tres agresores que esa noche irrumpieron en su domicilio para violarla y robarle.A consecuencia del brutal ataque sufrió múltiples lesiones y corrió el riesgo de perder un ojo, al punto que permaneció cinco días internada en el hospital Samic de Oberá.Luego contó que los depravados le apretaron los pechos y le pegaron trompadas en el estómago y las costillas, por lo que durante dos meses tuvo hematomas en la zona afectada.Los detalles del caso son aberrantes y alcanza con mencionar que en su alegato, la fiscal Estela Salguero mencionó que los delincuentes accedieron a la víctima de a uno.Ya en el juicio oral, Yonathan Ezequiel Taborda (27) -uno de los tres acusados- confesó la autoría del hecho e implicó a los coautores: Rosalino De Melo (50) y Jacobo Saúl Bareiro (33).Taborda reconoció que en la noche del 6 de octubre del 2016 ingresaron a la propiedad ubicada en el kilómetro 9 de la ex ruta nacional 14, en Oberá, donde sometieron a la dueña.En consecuencia, el 30 de agosto del año pasado el Tribunal Penal Uno de Oberá sentenció a 22 años de cárcel a De Melo y Bareiro, mientras que Taborda recibió una pena de 18 años.Así pareció cerrarse la historia, aunque a principios del mes en curso el Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló la sentencia y ordenó volver a juzgar a los imputados.De esta forma, a pesar del cúmulo de pruebas en su contra -incluida la confesión de Taborda- los acusados podrían recuperar la libertad.Según averiguó El Territorio con fuentes judiciales, la anulación de la sentencia se basó en una falla en la redacción del acta de debate, más precisamente relacionada a la incorporación por lectura del testimonio de la víctima.Ocurre que la mujer, que padece un grado de discapacidad en el habla, contó con la asistencia de una cuñada que hizo las veces de intérprete, tanto en sede policial como durante la instrucción, lo que oportunamente fue cuestionado por las defensas.En tanto, durante el debate oral se trató de no revictimizarla, por lo que se decidió incorporar su declaración por lectura, aspecto que no habría quedado correctamente asentado en el acta del juicio.En síntesis, un tecnicismo que derivó en el reclamo de la defensa y la posterior anulación de la sentencia por parte del máximo órgano judicial de Misiones.La misma resolución del STJ estipula la conformación de un nuevo tribunal que tendrá la misión de arribar a un nuevo veredicto con los elementos de prueba ya recabados, por lo que no se haría un segundo juicio.Asimismo, el nuevo tribunal deberá resolver los correspondientes pedidos de excarcelación tramitados por las defensas.En tal sentido, al estar nulificada la sentencia y haberse cumplido los plazos de la prisión preventiva, los tres sujetos podrían ser liberados, al menos hasta que se dicte un nuevo veredicto.Según se probó en el primer juicio, los delincuentes sabían que la víctima vivía sola, estaban al tanto de sus problemas de salud y creían que tenía una fuerte suma de dinero guardada en la casa.Taborda declaró que esa misma tarde se reunieron en la casa de su cuñado Bareiro y planearon asaltar a la mujer porque pensaban que tenía 180.000 pesos en efectivo. Contó cómo llegaron y dónde dejaron las motos.Mencionó que practicaba artes marciales, tenía las manos vendadas y usó dichas vendas para atar a la dueña de casa.La víctima reconoció a dos de las personas, a De Melo y a Bareiro, quienes habían trabajado en el aserradero de su hermano. Incluso, en varias ocasiones los sujetos le cortaron leña y ella les convidó agua fría y hielo.Dijo que los reconoció cuando se sentaron en la cama para atarla, y que el otro -por Taborda- tenía un cuchillo de cocina y agarró su librito del Nuevo Testamento que estaba sobre la mesa de su luz.Precisamente, al ser detenido Taborda tenía una remera con rastros de sangre, portaba un cuchillo de cocina y llevaba un Nuevo Testamento de bolsillo.La víctima también mencionó que De Melo tiene un dedo cortado, lo que es cierto. Y a Taborda lo reconoció en rueda de detenidos.“Esa noche fueron estas tres personas quienes ingresaron a la casa de la víctima y no tuvieron piedad alguna”, subrayó la fiscal en su alegato, tras lo cual solicitó 22 años de cárcel para los tres.Salguero detalló que los delincuentes rompieron una ventana para ingresar a la casa, ya que sabían que la víctima padece problemas auditivos y no escuchó el ruido que hicieron. Fue así que la sorprendieron acostada y apenas alcanzó a tomar su linterna para ver quiénes eran, instancia en la que reconoció a De Melo y a Bareiro.Los sujetos no tuvieron piedad. La redujeron a golpes y la amarraron boca abajo en la cama, donde fue sometida sexualmente. También le tomaron fotos.Le exigían dinero que no tenía y la torturaron, primero con agua helada y después con alcohol, relató la víctima.Antes de escapar, los delincuentes tomaron una sidra que había en la heladera y derramaron la leche y el yogur que había, sólo por el gusto de dañar.La sexagenaria quedó sola en la casa y logró zafar de sus ataduras, pero tuvo miedo de salir. Estaba en shock, bañada en sangre y dolorida.Alrededor de las 23.30, un vecino observó a los tres sujetos sospechosos y llamó a la Policía. Enseguida una patrulla dio con Taborda, mientras que el testigo reconoció a De Melo. Finalmente detuvieron a Bareiro.Los uniformados arribaron al domicilio de la víctima y por la ventana observaron que estaba ensangrentada y temerosa, se identificaron y accedieron al interior de la casa.Luego la trasladaron al hospital Samic, donde constaron lesiones en el cráneo, tórax, abdomen, muslos, entrepiernas, brazos, muñecas y manos. Además presentaba evidentes signos de abuso sexual.