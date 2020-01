El sospechoso de quemar la vivienda de su ex sigue prófugo

Martes 28 de enero de 2020

El jueves pasado, otro incendio arrasó con la vivienda de una mujer y su hija en el barrio Antiguo Centro, de la Capital del Trabajo, aunque las circunstancias fueron bien distintas porque en este caso se sospecha que el fuego fue iniciado intencionalmente por una ex pareja de la víctima, quien desde ese momento permanece prófugo.El hecho se registró durante la medianoche y mientras la dueña de casa dormía en lo de una vecina a raíz de las propias amenazas que el sospechoso infundía hacia a ella desde que cortaron relaciones.En diálogo con El Territorio, el fin de semana Carmen González (46) relató los padecimientos que sufre desde hace años por parte de su ex pareja, dejando al descubierto una larga trama de violencia de género. “Él quería volver, pero yo no, él era muy violento. Como él no entendía, me daba miedo y lo denuncié en marzo. Él siempre me amenazaba, yo no podía salir. Era muy celoso y hasta llegó a pegarme”, señaló.Fue a partir de eso que recordó uno de los episodios más violentos que atravesó. Carmen contó que “una vez nos separamos y él vino a mi casa, me agarró a la fuerza y me encerró durante tres días hasta que me pude escapar. Los episodios de violencia se daban en cualquier horario. Él me espiaba, me seguía, todavía le tengo mucho miedo”.Respecto al incendio, señaló que “eran las 12 de la noche, yo ya estaba durmiendo en lo de mi vecina cuando nos avisan los vecinos que mi casa se estaba prendiendo fuego. Las llamas se encargaron de dejarme sin nada, perdí todas mis cosas, nos quedamos con lo puesto. Gracias a Dios no había nadie adentro y lo que es peor es que sospecho que mi ex marido cumplió su promesa de prender fuego mi casa”.El sospechoso fue identificado como Héctor V. (48) y la propia mujer añadió más elementos que la hacen dudar de él.“Esa noche dos vecinos vieron que mi ex salía de mi casa con una mochila. Ellos esa información le dieron a la Policía. Por una cuestión de tranquilidad sería bueno que vaya preso porque si se animó a incendiar mi casa, quién dice, no sé, me mate en cualquier momento”, había expresado.La damnificada y su hija también quedaron con lo puesto. Desde el incendio se quedaron temporalmente en la casa de una hermana. Para donaciones está disponible el teléfono celular 03751-15523695.