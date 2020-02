El sonido de Charly vibra en Cosquín

Lunes 10 de febrero de 2020

Tal como refleja en esta crónica Ezequiel Ruiz, para Infobae, Charly no estuvo ausente del todo en Cosquín.

“Esto no es un homenaje, es una suplencia”, certificó León Gieco antes de arremeter con la propia y alegórica “Los Salieris de Charly” sobre el micrófono de El Aguante & The Prostitution: con el mando anímico a cargo de Rosario Ortega y Zorrito Von Quintiero, la banda de Charly García se vio aumentada & corregida por amigos y colegas que le hicieron un rescate emotivo al repertorio del genio ausente. El accidente doméstico que resintió sus caderas lo dejó fuera de la jornada inaugural del Cosquín Rock 2020. Pero no a sus himnos.

Con versiones eclécticas -por momentos algo desparejas- y un espíritu de zapada que desdibujó la solidez del show, el karaoke se prendió en las 55 mil personas que sintieron suyas esas canciones eternas.

Lejos de la sombra de García, Nito Mestre abrió el juego sacándole brillo a “Instituciones” y “El día que apagaron la luz”. También participaron Celeste Carballo -descollante y blusera para “Rezo por vos”- e Hilda Lizarazu -junto a Patricio Sardelli, de Airbag, le dieron forma a “Fanky”-. La fiesta permanente de Los Auténticos Decadentes se filtró en “No voy en tren”, mientras que Fernando Ruiz Díaz y Andrés Ciro le imprimieron sus personalidades a lecturas arengadas de “Cerca de la revolución” y “Demoliendo hoteles”, respectivamente.

También las nuevas generaciones le hicieron el aguante a García: Bandalos Chinos recreó “Asesiname”, con el carisma de Goyo Degano al frente y su look cercano al Charly rubio de 1994. Louta le pasó su resaltador pop a “Me siento mucho mejor” y Nathy Peluso bailó con la melancolía de “Promesas sobre el bidet”. Tras “El fantasma de Canterville”, todos los invitados unieron sus voces con la multitud para darle aliento un último aliento a Charly con los versos de “Inconsciente colectivo”: “Nace una flor, todos los días sale el sol”, describió García en 1982 con fe y esperanza. Que así sea.

Varios de los presentes en el show de El Aguante & The Prostitution ya habían tocado durante la tarde del sábado o lo estarían por hacer. Así, Hilda Lizarazu se lució con una de Man Ray (“Caribe Sur”) y otra de Spinetta (“Seguir viviendo sin tu amor”). Rosario Ortega presentó sus últimas canciones (“Otro lado”, “Como quieras”) y homenajeó a José Luis Perales (“Porque te vas”). Louta invitó a Ángela Torres en “Uacho” y Nathy Peluso encantó al público con su rapeo versátil y hits como “La sandunguera” y “Corashe”. Además, Bandalos Chinos puso en escena su “BACH”, a través de la psicodelia en “Vámonos de viaje” y “Tu órbita”. Más temprano, Airbag develó tanto influencias como origen, con “Little Wing” (Jimi Hendrix) y el Himno Nacional Argentino como preludio a “Solo aquí”. A un costado del escenario, Julieta Prandi se devoraba el show con sus ojos y su celular, atenta a los movimientos su novio Guido y bailando con la potencia hardrockera de los hermanos Sardelli.

Uno de los shows más concurridos de la tarde fue de Divididos. Pasaron también Emannuel Horvilleur, Dante, Mon Laferte y artistas nuevos como artistas como Bhavi, Ecko.

Pasadas las 2 de la madrugada, ya siendo domingo, Los Auténticos Decadentes fueron la banda sonora ideal para el cumpleaños número 20 del Cosquín Rock, cerrando la primera jornada. “Somos”, “Los piratas”, “Corazón”, “Un osito de peluche de Taiwán” (con el agregado de Fernando Ruiz Díaz), “Loco (Tu forma de ser)”: todos éxitos inoxidables, alternados en las voces de Cucho Parisi, Jorge Serrano y Diego Demarco, que se festejaron con rondas de baile, agite de banderas y un interminable coro popular que anoche también resonó con fuerza con Duki, Wos, Cazzu, Neo Pistea e YSY A, entre otros.