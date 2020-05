El solapado ataque a la gobernabilidad

Sábado 16 de mayo de 2020

Por Miguel Schmalko Asesor y ex presidente Febap y Cacexmi

En estos últimos tiempos y a raíz de la asunción de la presidencia de la República por parte de Alberto Fernández, se observa cómo la oposición al gobierno y sobre todo, el diario Clarín, acompañado por La Nación, intensifican sus ataques a la acciones del gobierno que tienen la anuencia de la mayoría de los gobernadores e intendentes del país.

Todo ello sucede porque el actual presidente actúa con independencia frente a los medios y en una situación donde el coronavirus pone en jaque no sólo a la salud de los argentinos sino también a su economía. Analicemos algunas de estas acciones:

1) La excarcelaciones de convictos y la presión a la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa. La jueza de dicha Cámara denunció presiones de un funcionario del Ministerio de Justicia en torno a la causa sobre el memorándum con Irán. Además, se refirió a las prisiones domiciliarias a partir de la eclosión del coronavirus: “No se puede decir que el Ejecutivo suelta presos. Ahora los jueces trabajan con independencia”, dijo. Denunció las presiones que sufrió desde 2015 por parte de la gestión de Cambiemos. “En el gobierno anterior un funcionario que estaba por debajo del ex ministro de Justicia Germán Garavano entró en mi despacho para presionarme por la causa sobre el memorándum con Irán. Les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran más en mi despacho. A partir de ahí no lo hicieron más personalmente, a través del poder político, pero sí a través de títulos de diarios”, expresó la jueza y recordó que el ex presidente Mauricio Macri realizó expresiones en su contra. Al ser consultada por el otorgamiento del derecho de prisiones domiciliarias, Figueroa consideró que hay una “gran ignorancia” por parte de los medios de comunicación en el tratamiento del tema. “Nadie que haya hecho la secundaria puede no saber que tenemos atribuciones constitucionales divididas por poderes y que las excarcelaciones son responsabilidad del poder judicial y no del Ejecutivo”, remarcó. “No se pude decir que el Ejecutivo suelta presos. Ahora los jueces trabajan con independencia“, completó. Figueroa también contó que se tomaron medidas para las mujeres embarazadas o con niños menores de cinco años. “Ahí entran los derechos del niño y se hizo tratamiento especial. En situación de hacinamiento y Covid-19, hay que atender especialmente la vulnerabilidad de las mujeres con hijos. Son tratados internacionales, firmados por el Estado y no se pueden incumplir”, concluyó.

2) Coronavirus y cárceles: las mentiras que dieron forma a la campaña de confusión pública. La necesidad de descomprimir la población carcelaria ante el peligro del contagio del Covid-19 fue utilizada por sectores de la derecha para generar reacción contra el gobierno nacional. A lo largo de la última semana asistimos a la trasformación de un sistema sanitario en ciernes en las cárceles en un enorme “fake news”. La discusión sobre políticas para descomprimir la población carcelaria, algo que se aplica en todo el mundo frente al Covid-19 dado que en los penales el aislamiento social es de imposible cumplimiento, fue traducida en un anuncio aterrador sobre la liberación masiva de delincuentes. Comunicadores, medios y dirigentes políticos repitieron frases de estilo ”es indignante que salgan los presos a la calle”, “hay malestar por las excarcelaciones” o “existe un plan para liberar presos peligrosos”, que la increíble Felicitas Beccar Varela complementó con una descripción de “patrullas” de “presos liberados” que “amenazan jueces”, “te van patrullando y te van tomando tu capital” (sic). Ni en el Poder Ejecutivo ni en el Poder Judicial se hablaba de liberaciones sino de posibles presiones domiciliarias de las que se debería excluir a acusados de delitos violentos y con penas altas.

3) El reclamo unísono de la oposición y sus medios allegados al levantamiento total de la cuarentena le da la opción a nuestro presidente a elegir entre la vida y la economía y nuestro presidente eligió priorizar la vida, sin abandonar la reactivación paulatina de la economía. Tal como lo señala el director general de la Organización Mundial de la Salud, el abandono de la cuarentena debe ser parcial y en convivencia con los gobernadores de cada región.

Nunca en la historia de la humanidad se ha visto un panorama en que la prioridad es salvar vidas. Las leyes del mercado, la competencia, la ley de la oferta y la demanda y otros principios de la economía liberal han sido superadas por un fin superior que es el de salvar vidas. Y sin embargo no está exento la intervención del Estado para

regular la apetencia de las

grandes corporaciones de crear las condiciones para la libre elección de la gente que consume sea digitada por una publicidad que induce al consumidor a preferir lo que ellas producen en detrimento de las pequeñas empresas que no tendrán la capacidad para competir y por ello serán desplazadas de ese mercado con la consecuencia de las quiebras y, desempleo y aumento de la desocupación general.



Federación Económica Brasil, Argentina, Paraguay y Cámara de Comercio Exterior de Misiones.