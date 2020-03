El Soberbio abrió el periodo de sesiones ordinarias 2020

Jueves 5 de marzo de 2020 | 22:30hs.

El Intendente de El Soberbio Roque Soboczinski abrió el periodo de sesiones ordinarias en el Soberbio. Entre los puntos abordados en forma exclusiva con El Territorio, el jefe comunal hizo mención a la organización que se le dio al municipio al mencionar que “ se crearon áreas para la mejor atención de los contribuyentes, informatizando todo y dotando a todos de los elemento necesarios para el trabajo”, luego se refirió a que “se pudo desendeudar al municipio cuando nos hicimos cargo del municipios había un pasivo de más de 15 millones de pesos, algunas documentadas y otras no; se pudo ir pagando las cuentas y en muchos de los casos ante la falta de documentación el acreedor tuvo que demostrar que la Municipalidad les debía; hoy las deudas son gastos corrientes, operativos aproximadamente de 3 millones de pesos” expresó.





Los temas más urgente fueron dos: agua potable en el pueblo y caminos terrados y “los recursos en la primer etapa fueron a estos dos aspectos” precisó Soboczinski. En cuanto al agua potable hermos avanzado muchísimo, Barrios como el Itatí que históricamente tuvo problema,as hoy ya no los tiene, barrio Aero, Barrio Esso, Barrio Hospital, Sacachispa, Agua potable, Cerro Bonito”. Al ser consultado sobre como arrancan este nuevo periodo manifestó que se adquirió una niveladora New Holland 170, una retro oruga New Holland 215, un camión con caja volcadora tipo Tatú 280 ww, un carretón para trasladar al retro, un rolo compactador y se formalizó una fábrica de tubos con la comisión tabacalera que está funcionando, se equipó el taller municipal con herramientas y se contrató mano de obra calificada y con eso se disminuyó mucho en el gasto”. Soboczinski apuntó hacia dónde va su gestión en este año “ Estamos en proceso de la adquisición de una retro chica para lo que es protección de vertientes, rellenos de base, un camión más y una niveladora más, con eso sería suficiente para atender caminos terradas y a los barrios”. En cuanto al deporte, “vamos a seguir apoyado al deporte, se va a crear la escuela de boxeo, se seguirá apoyando a las 14 ligas que están funcionando, al futbol de salón. Tenemos en pocos meses el evento más importante como es la Ultra maratón Yabotí donde nos visitarán más de 5 mil personas”.







Este año trabajaremos con mucho obra pública en los barrios en cordones cuneta y empedrado, terminar el acceso de la ruta 13 estamos viendo con Vialidad termina la mano de salida con asfalto y realizar el sector de entrada a El Soberbio; vamos a insistir con la plaza céntrica en el Espacio verde, también en el asfaltado del desvío de tránsito pesado” manifestó. En cuanto a las gestiones realizadas sobre tierras, soboczinski precisó que “no de los temas que históricamente ocupó agendas pero no se hizo nada tiene que ver con la tenencia de la tierra, esta gestión tomó este desafío y son muchos los títulos gestionados y entregados, y este años vamos a entregar más de 60 títulos de la propiedad Giménez” dijo.