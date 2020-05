El Senado aprobó los 20 DNU de Alberto Fernández en el debut de las sesiones virtuales

Miércoles 13 de mayo de 2020 | 22:13hs.

En la primera sesión virtual de la historia, el Senado aprobó el paquete de 20 decretos de necesidad y urgencia (DNU) firmados por el presidente Alberto Fernández. El voto fue unánime, aunque la oposición manifestó diferencias en dos de los decretos: el que autoriza el cierre de fronteras y el que suspende los despidos.









Fue una sesión histórica: se trató de la primera vez que se implementó la modalidad virtual en el Congreso. Mientras que la cámara alta comenzó a las 14 horas, la cámara baja hizo lo propio a las 18.





Cristina Kirchner dio inicio a la sesión y estuvo presente en el recinto hasta poco después de las 15, momento en que fue reemplazada por la senadora Claudia Ledesma Abdala. La gran mayoría de los legisladores se conectaron desde sus domicilios o desde organismos públicos de sus provincias.







Solo estuvieron presentes, además de la vicepresidenta, los senadores Martín Lousteau (Ciudad de Buenos Aires), Laura Rodríguez Machado (Córdoba), Maurice Closs (Misiones) y Ledesma de Abdala (Santiago del Estero).







La titular del Senado puso en votación, en primer lugar, el decreto parlamentario que establece la realización de sesiones en carácter remoto de modo excepcional por el plazo de 60 días. Fue aprobado a mano alzada.







Los bloques luego comenzaron a debatir los 20 decretos de necesidad y urgencia (DNU) firmados por el presidente Alberto Fernández desde el 19 de marzo para el "aislamiento social, preventivo y obligatorio".







Entre los DNU más relevantes estaban el que estableció la cuarentena obligatoria, la prohibición del ingreso al país por parte de extranjeros y no residentes y los que prorrogaron esas medidas.







Otros decretos importantes a debatir fueron los que establecieron la prohibición de la suspensión de los servicios de luz, gas, agua, telefonía, Internet y televisión por parte de las prestadora; el congelamiento de las cuotas de créditos hipotecarios; la prohibición de despidos y la creación del programa de asistencia para empleadores.







Romero advirtió sobre "los superpoderes"







Sesión virtual en Diputados

El senador por Salta Juan Carlos Romero acompañó la votación, pero reclamó un freno a los decretos de necesidad y urgencia: "La pandemia permite tomar medidas excepcionales, pero somos testigos de la concentración de poderes. Algunos piensan: 'Si estamos en el poder, está bueno tener superpoderes, pero si estamos en la oposición, es lo peor que puede pasar. Es más cómodo para el Gobierno gobernar así".La senadora de Juntos por el Cambio Laura Rodríguez Machado apuntó con fuerza contra el Gobierno: "Cómo puede ser que el Presidente diga: 'Elijan: a nos morimos todos o nos quedamos sin trabajo'. Es falsa esa dicotomía. El Gobierno debe cuidar nuestra salud, pero también la economía"."Usted mismo, señora presidenta, dijo en 2009 que una ley antidespidos nos llevaría al infierno. Bueno, este DNU nos lleva por ese camino, hace que cierren miles de pymes", criticó la legisladora cordobesa.La senadora de Juntos por el Cambio Gladys González propuso repensar las prioridades del país: "Argentina está al desnudo, no es Alemania ni Suecia. Tenemos la oportunidad de incentivar la agricultura familiar en los pueblos. También debemos priorizar las investigaciones científicas".Cobos pidió por los créditos UVAEl radical Julio César Cobos exigió medidas de fondo más allá de la pandemia: "Nosotros somos oposición, pero nuestros gobernadores, intendentes y legisladores mostraron responsabilidad. Me quiero detener en los créditos UVA. Ahora, como con el gobierno anterior, planteo la necesidad de barajar y dar de nuevo. Bajemos los intereses. Del 3,5% subieron a 12%".Adolfo Rodríguez Saá defendió los DNU del Gobierno: "La Argentina actuó de manera muy inteligente, no solo de la clase dirigente sino también del pueblo, por lo que hemos logrado que el coronavirus nos afecte lo menos posible. Supimos elegir entre la vida y la economía. Primero debemos preservar la vida y luego resolver los problemas económicos. Me siento orgulloso de ser argentino".El senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau se refirió al impacto económico del coronavirus en la Argentina y el mundo y advirtió que "se desconoce cuál es la tasa de letalidad de las empresas"."Cuando una empresa muere, sus proveedores y clientes están afectados", aseguró el representante de la Cámara Alta, que le pidió a la Casa Rosada tomar decisiones "certeras".Y continuó: "El Gobierno argentino toma decisiones en penumbras por eso pensamos que sería importante ampliar el consejo de salud al área económica".Anabel Fernández Sagasti abrió el debate: "La pandemia cambió la vida de los argentinos. Este paquete de DNU trató de dar respuesta a eso. Desde 1994 hasta ahora, nunca estuvo tan acreditada la necesidad y la urgencia de estas normas para salvaguardar los derechos sociales y económicos en el país"."Tenemos 321 fallecidos, pero podemos ver a través de otros países cuál fue nuestro éxito. Estados Unidos nunca declaró el aislamiento obligatorio. Hoy tiene 80 mil muertos. Tiene 7,5 veces más de población, pero tiene 272 veces más de fallecidos", comparó la legisladora del Frente de Todos. Lo mismo hizo con las cifras de Gran Bretaña porque "muchos en la oposición decían que había que copiarlos".En Diputados, Sergio Massa también estuvo en el recinto junto a los jefes de los distintos bloques y 46 diputados de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires mientras que el resto lo hizo de forma remota.En Diputados, solo se trataron dos proyectos sobre tablas: la exención del Impuesto a las Ganancias para el personal de salud y de seguridad por las horas extra y guardias obligatorias que realicen por el coronavirus y una iniciativa para garantizarles los materiales de protección necesarios para combatir la pandemia.