El Senado aprobó la ley que regula el teletrabajo

Viernes 31 de julio de 2020 | 11:50hs.

El Senado aprobó y convirtió en ley este jueves el proyecto de Teletrabajo que establece una serie de principios generales para esta modalidad laboral, ampliamente extendida durante la cuarentena por el coronavirus.La nueva norma contó con 40 votos a favor y 30 en contra, tras un debate de poco más de tres horas en las que el Frente de Todos justificó el avance en la sanción de la ley sin modificaciones y Juntos por el Cambio criticó la ausencia de correcciones.Es que el proyecto se debatió tal como fue aprobado por la Cámara de Diputados ya que el oficialismo rechazó introducir una serie de cambios propuestos por representantes del sector empresario, quienes la semana pasada expusieron ante la Comisión de Trabajo de la Cámara alta.Al inicio de la sesión, el oficialista Daniel Lovera, presidente de la Comisión de Trabajo, indicó que la negativa a aceptar esos cambios se basó en que "es un texto al que se arribó desde diferentes iniciativas y que protege a los trabajadores"."Hemos escuchado inclusive a sectores propiciar la ausencia de regulación para no entorpecer el mercado y sus posibilidades de crecimiento. La falta de regulación no solo genera conflictos, sino que genera abusos", afirmó.Al respecto, Lovera remarcó: "Es imprescindible contar con un marco regulatorio para evitar que se afecten derechos". Además, sostuvo que las negociaciones colectivas "serán las que definan cada una de las particularidades (del teletrabajo) en las actividades".Mariano Recalde defendió el proyecto al señalar que "no surge a las apuradas". Destacó que tuvo "amplio consenso en la Cámara de Diputados" y afirmó que la ley "garantiza derechos que ya existen, que de no ser respetados harían retroceder al país 100 años"."Es muy sano que la ley prohíba al empleador, por ejemplo, efectuar llamados fuera del horario laboral", sostuvo.Por otra parte, el jefe de los senadores de Cambiemos Luis Naidenoff declaró que "hay una mirada sesgada (del oficialismo) con esta idea de no aceptar cambios" y señaló "falta de sentido común", ya que la ley "pone un freno a las fuentes de trabajo".La senadora de Juntos por el Cambio Gladys González señaló que todos los legisladores "están de acuerdo con regular" la nueva modalidad, pero agregó: "Hoy van a aprobar una ley de teletrabajo que estoy convencida de que muchos de ustedes coinciden en que es un obstáculo y no una promoción del empleo, que atrasa".