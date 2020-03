El semillero del NEA tuvo su primera fiesta

Domingo 1 de marzo de 2020

Con 52 jugadores del NEA en cancha se abrió con éxito el calendario de la Federación Misionera de Tenis que fue anfitriona del 1° torneo Regional de Menores que culminó ayer en el Itapúa Tenis Club, en Posadas.A la cita concurrieron tenistas de la región 1 que comprende a Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa; y el saldo fue muy positivo para los locales con tres coronaciones.Entre las más chiquitas, en sub 12 mujeres se impuso, en el desenlace, la correntina Sofía Meabe al vencer a la eldoradense Luisana Schonberger por 6-2 y 6-1. Hanna Valenzuela, de Centro de Cazadores, de sub 10, llegó hasta las semifinales de esta categoría por lo que también el saldo fue positivo para esta pequeña guerrera que le hizo frente a jugadoras con más edad.En sub 14, hubo festejo para la posadeña Valentina Amigo al vencer en la final su par de Chaco, Abril Aguirre por 6-3,4-6 y 7-6.En tanto, en la sub 16, la representante del Oberá Tenis Club, la venezolana Valentina Ortega Martínez dio el gran golpe al vencer en el partido final a la posadeña Priscila Landi por doble 6-2.Entre los varones, en sub 12, se cruzaron en la final los correntinos Ignacio Romero y Diego Corrales, con festejo para el primero por 7-5 y 6-3.En sub 14 hubo nuevamente choque de juego los oriundos de la vecina provincia con victoria de Santino Mortola ante Leandro Aranda por 6-3, 4-6 y 6-4-Finalmente, en sub 16, el posadeño Thiago Messa sigue cosechando grandes alegrías, esta vez al imponerse al chaqueño Santino Alberca por 7-6 y 6-1, conquistando el primer regional del año.Además, como premio, los campeones alcanzaron la plaza para estar en el Nacional de Tenis de la categoría, a realizarse el 25 de marzo próximo en Mendoza.“Fue buenísimo, las canchas del Itapúa estuvieron muy buenas y el clima acompañó en este primer torneo del año que justo lo abrió la Federación Misionera; además, hubo un muy buen nivel de tenis y era clasificatorio para el primer Nacional, así que todo fue bueno”, señaló Eduardo Messa, presidente de la FMI.Como dato positivo, el torneo tuvo en sub 12 varones un total de 17 chicos, lo que habla del crecimiento de la cantera en el NEA, en una categoría clave para el desarrollo del tenis.Por otra parte, desde la Federación ya se alistan para el 1° torneo del Circuito de Tenis de Mayores. La cita volverá a tener como anfitrión al Club Itapúa del 13 al 15 de marzo.Además, Messa adelantó que abril traerá un torneo Grado 3, aún con club a definir en Posadas.