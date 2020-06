El saludo de Dalma para Diego, con pedido de yapa

Lunes 22 de junio de 2020

Ayer, en una fecha tan especial para todos los padres, Dalma Maradona se manifestó por partida doble en Instagram. Primero saludó a su pareja y padre de su hija Roma, Andrés Caldarelli.

“Qué fan que soy de este equipo! Los amo! Feliz día mi amor”, publicó la actriz, que luego publicó una imagen cuando ella apenas tenía pocos años de vida junto a Diego con un saludo a su papá que vino acompañado de un pedido enérgico: “Y a vos te deseo un feliz día, todo el amor del mundo y que puedas abrir los ojos”.

Días atrás, la hija mayor había estallado en Twitter al acusar al abogado y representante del Diez, Morla, de cambiarle el teléfono para evitar que pudieran comunicarse y de “llenarle la cabeza”: “¡No me busquen! Sólo comuníquense conmigo y pásenme el número nuevo de mi papá. Si puede ser antes del Día del Padre, mejor”. Pero Diego tomó partido por Morla y en una entrevista respondió: “A mí, Matías me salvó. Me salvó la vida en todos los sentidos. Yo estaba en la ruina cuando él me agarró”.