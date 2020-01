El salario de los trabajadores registrados cayó 8% en 2019

Lunes 13 de enero de 2020

Inflación anual sería la más alta en 29 años El índice de inflación que el Indec difundirá el miércoles próximo habría cerrado 2019 con una suba del 55% anual, de acuerdo con estimaciones públicas y privadas.

El costo de vida de diciembre rondará entre 4% y 5%, y el año pasado cerró con la inflación más alta de los últimos 29 años.

Para encontrar una inflación anual más alta hay que remontarse a 1991, cuando el indicador registró un 84% de inflación, tras un período de hiperinflación entre la retirada del presidente Raúl Alfonsín (3.079% en 1989) y la llegada de Carlos Menem (2.314% en 1990).

El dato cercano más alto fue la inflación del 40,9% de 2002, cuando el país salía de una crisis económica aguda tras el gobierno de la Alianza encabezado por Fernando De la Rúa.

Las principales consultoras privadas estimaron que la inflación de diciembre se ubicaría entre 3,7 y 5%.

La inflación no cedió en el último mes de 2019, tal como había sucedido en noviembre, aunque el congelamiento de tarifas y el fuerte control del gobierno sobre el dólar impidieron que el alza de precios se disparará aún más.

El salario real registró una caída del 8% en 2019, producto de una inflación mayor a la esperada. Asimismo, en el caso de los no registrados la caída fue del 13%, según un informe de la consultora Ecolatina.El deterioro no fue homogéneo: el poder de compra promedio de los trabajadores registrados (-6,2% en 2018 y -8% en 2019) fue menor que el de los informales (-6,3% y -13%), quienes no son alcanzados por paritarias y encuentran dificultades para mejorar sus condiciones en un contexto recesivo e inflacionario.Por su parte, menos deteriorados fueron los ingresos de los perceptores de la AUH y de los jubilados (en torno al 5% en 2018 y casi 2% en 2019), quienes lograron acotar la caída del poder adquisitivo gracias a la fórmula de movilidad, que otorgaba ajustes trimestrales.El retroceso del salario real en los últimos dos años fue una de las razones que explica la derrota de Cambiemos en las elecciones pasadas, sostuvo el reporte.Las turbulencias cambiarias de 2018 -que tuvieron su pico en abril y agosto de ese año, así como la depreciación del peso tras el resultado de las Paso, fueron factores que aceleraron la inflación.Siempre que las subas de precios sean imprevistas, no alineadas con los aumentos salariales pautados, el principal resultado es el deterioro del poder adquisitivo, indicó Ecolatina. Explicó que si bien durante los últimos años se instauraron las cláusulas de renegociación ante una inflación efectiva mayor a la esperada (como ocurrió en 2018 y 2019), la suba de salarios terminaron “corriendo detrás del alza de los precios”.Incluso en el caso de muchos trabajadores formales, a priori quienes más pueden proteger el valor real de su ingreso, el poder adquisitivo cerró el año mayoritariamente en rojo.Más allá del derrotero de cada sector en particular, la pérdida de los ingresos reales fue generalizada y tuvo su correlato en el consumo, el cual acumula una caída superior al 10% (en términos desestacionalizados) desde el pico del primer trimestre de 2018.Para Ecolatina, la sostenida depresión de la demanda interna es uno de los factores que demora la recuperación de la actividad.En este marco, cobra relevancia el plan para “poner plata en el bolsillo de la gente (de menores ingresos)”, que no sólo fue una plataforma electoral del oficialismo, sino que es necesario para frenar la caída del consumo.La consultora indicó que el nuevo gobierno “tomó nota de la delicada situación económica y rápidamente dio marcha atrás con algunas de sus slogans electorales”.“La apremiante situación fiscal, así como el riesgo de una aceleración de la espiral precios -salarios en un contexto de elevada inercia inflacionaria-, echaron por tierra cualquier demanda social desmedida”, señaló.En palabras del ministro de Economía, Martín Guzmán, el punto inicial es la búsqueda de un resultado fiscal equilibrado, o que al menos sea percibido como sostenible en las prontas renegociaciones con acreedores.Una de las primeras medidas fue un aumento de impuestos que representará aproximadamente 1,5% del PBI.Por el lado de las erogaciones, se suspendió por seis meses la fórmula de movilidad que actualizaba trimestralmente los ingresos de las prestaciones sociales (jubilados y AUH), que representan el 60% del gasto público e implicaba un fuerte aumento del mismo en caso de desacelerarse la inflación.Tanto los perceptores de la AUH como los jubilados que ganan menos de 20.000 pesos (aproximadamente la mitad) percibirían bonos de suma fija en diciembre y enero que ayudarán a recomponer su poder adquisitivo.Por otro lado, refleja que la política de ingresos, en el inicio del año, estará destinada a apuntalar el poder adquisitivo de los sectores más postergados, poseedores de una elevada propensión al consumo.En esta misma línea se puede ubicar a la Tarjeta Alimentaria para beneficiarios de AUH.La lógica del gobierno es que la transferencia de recursos a los sectores más bajos dinamizará su consumo en los primeros meses.Por su parte, la clase media y alta sólo incrementará su consumo en caso de encontrar facilidades de financiamiento, en su mayoría dolarizados.