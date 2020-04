El saber golpea la puerta

Domingo 19 de abril de 2020

Cerámica y reflexión

Cursos virtuales de todo el mundo liberados en la web

Vida sana

Nutrición, ejercicios y entrenamientos.

Literatura

Cursos intensivos en base a autores, corrientes, géneros literarios, etcétera.

Medioambiente

Educación sobre el cambio climático y herramientas para cuidar el mundo.

Marketing de servicios

Herramientas para desarrollar nuevas estrategias de ventas online y hábitos de consumo actuales.

Matemáticas y ciencia

Métodos y prácticas centradas en el estudiante para una enseñanza temprana efectiva.

Administración

Herramientas para medir y calificar la administración pública y fiscal de un Estado.

Idiomas

Introducción y clases avanzadas de inglés, alemán, chino y otros idiomas.

Robótica

Introducción a la robótica y su aplicación e impacto en las industrias.

El cerebro y las emociones

Gestión de las emociones, desarrollo personal, liderazgo, trabajo en equipo.

Photoshop

El primer curso en línea para aprender a manipular uno de los programas más útiles

El arte de vender

Herramientas para mejorar en el ámbito de los negocios, estrategias de venta.



“Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos ni aprendizaje”. Con esa expresión, el físico alemán Albert Einstein supo resumir a las vicisitudes como un proceso que conlleva al crecimiento personal y al aprendizaje.Ahora bien, el contexto actual de confinamiento social preventivo y obligatorio podría presentarse como una situación incierta y preocupante. Pero así también podría evidenciar oportunidades de aprendizaje. Y, en ese marco, el tiempo libre es uno de los factores más importantes para aprovechar.La cuarentena puede convertirse en una buena ocasión para dedicar tiempo a ampliar conocimientos, incursionar nuevas áreas de estudio o buscar especializarse en alguna materia. Ya sea retomando una carrera de formación, emprendiendo nuevos pasatiempos o hasta descubriendo talentos y habilidades, la educación es la mejor aliada durante el proceso.En esa línea, la tecnología tiende una mano para llevar a los hogares propuestas variadas, distendidas y para todos los gustos y edades. Desde actividades y desafíos online sobre cocina, arte, cine, matemática y ciencia hasta cursos intensivos en derecho, política, educación, matemáticas, física, finanzas, entre otras tantas opciones.Las universidades más prestigiosas del mundo liberaron cientos de cursos de manera online, para que los interesados puedan acceder en forma gratuita a las capacitaciones.Asimismo, Misiones no queda exenta a la oportunidad de aprender vía internet y aprovechar la cuarentena para desarrollar habilidades nuevas. Por eso, diferentes academias e institutos de la provincia debieron reinventarse para compartir clases virtuales y actividades variadas con sus seguidores.En ese sentido, desde el Centro Infinito por Descubrir (IxD), del Parque del Conocimiento, promueven actividades y desafíos online en las redes sociales del sitio. Así, desde el Instagram o Facebook @ixdposadas, ofrece “una gran variedad de propuestas para niños, niñas y adolescentes. La idea es acompañar a los socios y socias durante la cuarentena y trasladar IxD a los hogares a través de actividades y talleres como, stop motion, origamis, recetas, canciones y mucho más”, detalló Yaz Zampaca, coordinadora general del espacio, en diálogo con El Territorio.Si bien las clases presenciales están suspendidas, los facilitadores continúan trabajando desde sus hogares y comparten actividades, consignas y propuestas a las redes y la plataforma de YouTube para que los niños y adolescentes que se contacten, puedan aprender jugando.Así, desde el laboratorio de ciencias se distribuye conocimientos sobre nutrición, reacciones químicas, variedad de sustancias y otras tantas cuestiones de la alimentación a través de recetas de cocina paso a paso.Mientras, el laboratorio multimedia ofrece propuestas de stop motion, videos y fotografías. Son actividades que promueven la narración y la incursión en el rubro multimedia. En tanto, el laboratorio de sonido propone una serie de talleres en vivo con facilitadores que contribuyen al entrenamiento de la voz y el oído, mediante cursos de canto.“Nuestras propuestas están orientadas al juego y el uso de las tecnologías, que a los niños les interesa. De esa manera, los chicos aprenden con una metodología mucho más libre y personal”, refirió Zampaca.“Hacemos énfasis en las habilidades blandas, una de nuestras premisas tiene que ver con que cada uno aprende de distintas maneras y en diferentes tiempos. Todos tenemos talentos y habilidades diferentes”, agregó la coordinadora.Cada una de las propuestas tienen un trasfondo científico y metodológico que los chicos aprenden desde la experiencia. “Promovemos que la tecnología funcione como una herramienta que les permita desarrollar conocimientos y capacidades. Hacemos énfasis en que ellos mismos vayan descubriendo lo que les gusta a partir de las herramientas con las que cuentan”, detalló Zampaca.A la formación online en ciencia, arte y otras ramas se suman también aquellas propuestas de danza. Alternativas en las que la formación en baile, coreografía y arte se mezclan con la actividad física.Tal es el caso de la Academia Da Vinci, quienes, a través de las redes sociales (@DaVinci) brindan clases virtuales de hip hop y flamenco. Gustavo Escobar y Andrea Mutti, profesores respectivamente de esas formaciones de baile, invitan a sus alumnos y a quienes desean sumarse a las clases virtuales vía Zoom a ser parte de la academia.En esa misma línea, la Academia Dejate Llevar (@dejatellevar en redes sociales) también coordina la formación virtual. “Desde el instituto seguimos dando clases, ya sea particulares (no presenciales) o vía streaming, en vivos por las redes en las que se conectan nuestros seguidores”, resaltó Marcos Altamirano, profesor y director de la academia que enseña bachata y kizomba, entre otros ritmos caribeños.Por su parte, Valeria Thomas Temporelli es alfarera de raíz prehispánica y psicóloga social. Y, desde su proyecto Vaikuntha cerámica tradicional dirige un taller de modalidad online en cuarentena.Acerca de esta propuesta que invita a moldear arcilla y rescatar saberes y técnicas ancestrales, contó a El Territorio: “Es un taller en Profundidad. Tenía un proyecto de un curso en Posadas que tuvimos que postergar cuando comenzó esta cuarentena y surgió la posibilidad de hacerlo online y ver qué sucede con esta dinámica que es muy distinta al trabajo grupal presencial”.Indicó que desde su formación como psicóloga social busca darle a los encuentros una impronta reflexiva y en vinculación con el entorno. “Además de la teoría y la práctica sobre el trabajo con arcilla, los tipos de arcilla, las técnicas tradicionales, propiciamos un espacio de diálogo sobre lo que nos está pasando con esta situación de aislamiento social, disparadores sobre esta realidad, sobre las búsquedas de cada uno, los aportes”.El curso consta de un encuentro semanal en vivo de dos horas y comunicaciones vía correo electrónico para intercambio de propuestas para la práctica, material de lectura, armado de bocetos, entre otros.“La idea es que cuando llega el encuentro semanal, que son dos horas todos los jueves, todos podamos compartir el trabajo de la semana, en qué se pudo avanzar, qué ideas surgieron, cuáles fueron las dificultades y las posibles soluciones. Es algo lindo lo que se genera en este intercambio, es un grupo de ocho personas y muchos no tenían experiencia en el trabajo con arcilla y otros quizás un poco más, pero entre todos se va creciendo”.Explicó que desde el proyecto Vaikuntha la propuesta es rescatar la labor del alfarero ligado a su tierra, “el campo de la cerámica es amplio yo abordo la cerámica prehispánica, preamericana si se quiere, son esas técnicas y modo de hacer ancestrales, es poner en valor la experiencia como modo de producir conocimiento”.Para realizar el taller no se requieren conocimientos previos y sólo se necesita un poco de arcilla y conectividad a internet.Por ahora el curso sigue con quienes ya se inscribieron, pero el mes que viene, si no se reanudan las actividades grupales, se abrirá una nueva convocatoria.“La modalidad de cursos online es una herramienta de encuentro y es un disparador para el hacer y sobre todo es una estrategia importante en cuarentena, pero en este caso del taller de cerámica, yo no cambiaría por nada los encuentros presenciales, el hacer en grupo, el poner el cuerpo”, precisó Thomas Temporelli.En resumen, el confinamiento abrió las puertas del conocimiento, habilitando un tiempo para formación y el aprendizaje. Es que la cuarentena se presta como la excusa perfecta para permitirnos desarrollar habilidades y talentos en el rubro que más nos llame la atención. Ya sea baile, canto, cocina, escritura, desarrollo personal, o formación teórica profesional, grandes y chicos aprovechan este tiempo para aprender algo nuevo.Porque no todo debe ser aburrido e incierto. Es tiempo de mirar el vaso medio lleno y aprovechar los momentos libres para crear nuevos hobbies o incluso quitarnos la espina de esas cosas que siempre hemos querido saber hacer pero hemos pospuesto indefinidamente. Aprovechar el hoy para crecer.Desde hace varios años, las universidades más prestigiosas del mundo, utilizan internet para liberar algunos cursos, capacitaciones y talleres de formación. De esa manera, ponen a disposición de cualquier ciudadano del mundo, algunos materiales de formación teórica.En la actualidad, considerando que en muchos países del mundo se dispuso el aislamiento como una medida preventiva para frenar la propagación del coronavirus, las universidades y centros educativos liberaron material de estudio para amenizar las cuarentenas hogareñas. Vale resaltar que, todos los cursos disponibles son gratuitos y virtuales. Sin embargo, aquellos que deseen aprovechar el tiempo libre para formarse con certificación oficial, pueden pagar el curso para recibir el certificado.El fenómeno recibió el nombre de Mooc, el acrónimo de Massive Open Online Course. En castellano, cursos en línea masivos y gratuitos. Por su potencial democratizador, en los últimos tiempos, casas de estudios a lo largo y a lo ancho del planeta se volcaron a desarrollar sus propias capacitaciones virtuales.En general, son cursos breves, que se pueden terminar en unas pocas semanas, por lo cual, la cuarentena se presenta como una excelente oportunidad para incorporar nuevos conocimientos.En total, entre edX y Coursera, las dos plataformas más fuertes, hay 1.686 cursos disponibles para hacer durante el aislamiento obligatorio. Los temas son muy variados: negocios, big data, ciencias, marketing, recursos humanos, comunicación, idiomas, entre otras tantas opciones para aprender y aprovechar el tiempo libre.