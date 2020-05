El sábado vuelve la Bundesliga: hora y TV de todos los partidos del fútbol alemán

Viernes 15 de mayo de 2020 | 11:10hs.

El fin de semana se reanudará la Bundesliga en Alemania bajo un estricto protocolo sanitario y sin público en los estadios, en medio de la pandemia de coronavirus que tiene paralizado el fútbol en casi todo el mundo. De hecho será la primera de las grandes ligas europeas en volver a jugarse.En la Argentina los futboleros podrán ver todos los partidos de la fecha 26 del fútbol alemán a través de las diferentes pantallas de ESPN y Fox Sports. La mayoría será en vivo pero también habrá algunos en diferido a causa de la superposición de horarios.Se espera que la fecha tenga un récord de audiencia en todo el mundo debido a la expectativa por ver fútbol en países donde los campeonatos están pendientes de reanudación.Bayern Munich es el líder del torneo y buscará ganar su octava liga consecutiva. Le lleva cuatro puntos de ventaja al Borussia Dortmund y cinco al Leipzig. Además, en la lucha por clasificar a Champions y Europa League están Borussia Monchengladbach y Bayer Leverkusen.En la zona baja de las posiciones los que pelean el descenso son el Poderborn 07, Werder Bremen y Fortuna Dusseldorf. Dos bajarán a Segunda división de manera directa y un equipo irá a la revalida.10:30 Borussia Dortmund vs. Schalke 04 (ESPN 2).10:30 Hoffenheim vs. Hertha Berlin (FOX Sports 2).​13:30 Eintracht Frankfurt vs. B. Monchengladbach (ESPN 2).16:00 Leipzig vs. Friburgo (ESPN2).18:00 Fortuna Dusseldorf vs. Paderborn (FOX Sports 2).20:00 ​Augsburgo vs. Wolfsburgo (FOX Sports 2).10:30 Colonia vs. Mainz (FOX Sports 2).13:00 Union Berlin vs. Bayern Munich (ESPN 2).15:30 Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen (ESPN 2).Las posiciones en la Bundesliga a nueve fechas del final tienen al Bayern Munich con una ventaja importante sobre sus perseguidores.Para conocer un poco más de la Bundesliga y todos los equipos que integran el campeonato alemán en Toda Pasión te demos la posibilidad de recorrer todos los planteles con sus jugadores. Uno por uno y con toda la información.