El sábado informan la nómina de los monotribustistas que accederán al bono de $10.000

Martes 7 de abril de 2020 | 18:31hs.

El titular de la Anses ratificó además, que mañana cobrarán sus pensiones no contributivas los beneficiarios cuyos DNI terminen en 8 y 9 y los remanentes de jubilaciones y pensiones con esos mismos números.











Detalles del Ingreso Familiar de Emergencia



A quiénes les corresponde



- Trabajadores y trabajadoras informales.



- Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.



- Monotributistas sociales.



- Monotributistas de las categorías A y B.







Requisitos



- Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.



- Tener entre 18 y 65 años de edad.



- Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de:



* un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.



* ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.



* una prestación de desempleo.



* jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



* planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.



El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.







Trámite



Si realizaste la preinscripción, se puede consultar cómo continúa el trámite. Fechas:



- DNI terminados en 0 y 1: lunes 6 de abril



- DNI terminados en 2 y 3: martes 7 de abril



- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 8 de abril



- DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de abril



- DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de abril





El titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli, anunció esta tarde que "el sábado vamos a tener disponible quiénes son los beneficiarios" del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).Así lo manifestó Vanoli en una conferencia de prensa en Casa Rosada, en la que precisó el cronograma de pagos a jubilados, pensionados y AUH.