El retorno más esperado - El Territorio Misiones

Viernes 11 de septiembre de 2020

La tercera resultó la vencida y el automovilismo argentino, después de 180 días de inactividad y con el Turismo Carretera como estandarte, además del TC Pista, retomará hoy el calendario con las pruebas de clasificación en el autódromo de San Nicolás (Buenos Aires).Será una fecha doble del TC que marcará la reanudación de la temporada 2020 y allí estará el misionero Carlos Okulovich para ser uno de los protagonistas con su Torino N° 100.El evento será a puertas cerradas, sin ingreso de público y con controles estrictos en las inmediaciones del circuito. El protocolo sanitario de la Asociación Corredores Turismo Carretera (Actc) fue aprobado por el ministerio de salud de la nación y de la provincia, como así también por las autoridades sanitarias de la ciudad de San Nicolás.El cronograma para este esperado retorno marca el inicio de la acción en pista para esta jornada con un entrenamiento y dos clasificaciones.La primera tanda determinará el orden de las series de mañana, para su posterior final por la tarde, y la segunda definirá las grillas de las series del domingo, que tendrá su final al mediodía.Ambas competencias serán a 20 vueltas o 50 minutos máximo sobre el trazado nicoleño de 3.959 metros.“Estamos muy contentos con este regreso. El protocolo está muy bien logrado y eso nos da tranquilidad, sabemos que vamos a estar encerrados y testeados constantemente, y cuando el domingo finalice la actividad volveremos directamente a nuestras ciudades y cumpliremos los protocolos necesarios”, remarcó Okulovich en diálogo con El Territorio. “Queremos que esto sea lo más seguro posible y lo vamos a hacer con la responsabilidad que corresponde”, agregó.“En lo deportivo llegamos muy bien y con muchas ganas de seguir evolucionando con el auto. Ahora vamos a un circuito que no conozco, donde nunca corrí, así que seguramente me va a costar en el entrenamiento inicial pero después buscaré evolucionar en cada salida a pista y ojalá que tengamos un buen comienzo. La idea es sumar buenos puntos y seguir mejorando el auto, estamos 20º en el campeonato y el objetivo es estar entre los 12 para entrar a la Copa de Oro”, agregó.Respecto a la burbuja, Oku aclaró que no pueden salir. “Hicimos el viaje desde Oberá, con todos los cuidados...trajimos todo y cada uno está en su motorhome”, señaló. “Arranca todo de nuevo, nunca vivimos algo así”, cerró.