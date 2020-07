El retorno esperado

Viernes 24 de julio de 2020

Tras el paso con éxito de las dos pruebas pilotos, la Municipalidad de Posadas habilitó ayer la práctica de deportes colectivos en espacios reducidos bajo protocolo y en días y horarios estipulados previamente. La flexibilización, que se da mediante una disposición de la Dirección General de Deportes, también comprende a las disciplinas de paleta y raqueta.La noticia se veía venir. El cumplimiento a rajatabla de los cuidados sanitarios en los fines de semanas anteriores terminaron por desnivelar la balanza, a pesar de algunas irregularidades que se dieron en los cambios de turnos y el número de jugadores permitidos en el fútbol 5.Los deportes habilitados son fútbol, rugby, hockey, básquet, vóley indoor, beach vóley, handball. Todos ellos se podrán practicar, entrenar o jugar de lunes a jueves, de 8 a 20, y los viernes, sábados y domingos de 8 a 22 en los clubes o complejos de canchas debidamente habilitadas (predios techados o a cielo abierto).Asimismo, la modalidad será la siguiente: en las canchas de once jugadores, el entrenamiento/juego será de hasta siete por equipo, sin superar un máximo de 14 jugadores por turno en total. En las canchas de siete jugadores, la práctica será de siete por equipo; y en las canchas de cinco deportistas, el entrenamiento será de cinco por equipo, sin superar un máximo de 10 jugadores por turno en total.Para el caso de básquet, se establece el entrenamiento de cinco jugadores por equipo, sin superar un máximo de 10 personas por turno en total; para vóley indoor se establece una cantidad máxima de seis jugadores por cada bando, sin superar un máximo de 12 por turno en total; y para el beach vóley un máximo de seis jugadores por turno en total. En todos los casos no se permiten suplentes.Por otra parte, en lo que respecta a los complejos de canchas y clubes de pádel, tenis y squash, se podrá desarrollar la práctica de sus actividades deportivas de lunes a jueves de 8 a 20, y los viernes, sábados y domingos de 8 a 22, conforme al protocolo aprobado de bioseguridad del deporte respectivo. Para la práctica de estas disciplinas no podrán excederse los seis jugadores por turno, sin excepción.Asimismo, los establecimientos y clubes deportivos debidamente habilitados, deberán contar con personal a cargo capacitado con el correspondiente protocolo vigente para cada actividad específica, debiendo adoptar la modalidad por turnos con reserva previa a fin de evitar esperas y aglomeración de personas, quedando prohibido el uso de los espacios comunes y sociales de los establecimientos.A los fines de poder identificar a los jugadores en el hipotético caso que surja un contagio de Covid-19, todos los complejos y clubes s deberán confeccionar una lista donde conste día, horario (turno), nombre, apellido y DNI de los jugadores que concurran a su establecimiento. Dicha planilla deberá ser exhibida ante las autoridades provinciales y/o municipales que así lo requieran.Hay que destacar que, por el momento, continúa prohibida la práctica de deportes en la vía pública como así también continúan suspendidos los torneos y competencias.Así como ocurre con Posadas, otros municipios también se sumarían a la propuesta del retorno condicionado.