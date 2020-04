El reto de Masche a Lavezzi en la previa de Brasil 2014

Jueves 16 de abril de 2020

Ezequiel Lavezzi decidió revelar una situación que tuvo con Javier Mascherano en la previa del Mundial de Brasil en 2014. “La verdad que no me preparaba (para el Mundial). Me acuerdo que una vez, después del entrenamiento, estábamos con Masche y me dijo: ‘Pocho, estás gordo, te tenés que poner bien. Esto es un Mundial, es diferente a todo’. Yo le respondí que no pensaba que iba a jugar tanto pero me convenció y le termine diciendo: ‘Bueno, listo. A partir de ahora voy a comer todo lo que vos me digas’”, deslizó.

Y, por supuesto, que cumplió con su palabra. “Fue muy gracioso porque todos los días iba al lado de él y le preguntaba qué podía comer. En los ratos libres también me iba al gimnasio con él y me terminé poniendo en buena forma. Digamos que me encarriló un poco”, agregó el delantero, que terminó siendo una pieza importante del equipo que llegó hasta la final en Brasil.