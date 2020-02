Martes 4 de febrero de 2020

La misionera Mariela Delgado está atrevesando meses intensos en la búsqueda de puntos internacionales que le den la clasificación a sus segundos Juegos Paralímpicos en Tokio, tras su gran paso por Río en el 2016.

En este contexto, aún en Canadá, la misionera analizó su paso por el Mundial UCI de Ciclismo Adaptado que se corrió en Milton, del jueves al domingo pasado.

“El resultado es positivo porque lo que vinimos a buscar principalmente es la suma de puntos para la clasificación de los Juegos así que con eso venimos bien”, destacó la posadeña.

En Persecución individual, Mariela estuvo en la lucha por el bronce, pero en el mano a mano se impuso la neozelandesa Nicole Murray.

En el Ómnium, la posadeña culminó en el 5º lugar: fue 6ª en los 200 y en los 500 metros; 3ª en Persecución y 5ª en el Scratch.

El oro fue para la británica Sarah Storey, quien sumó 156 puntos, mientras que Mariela acumuló 128 unidades.

“En ese sentido contenta, tranquila y conforme. Más allá de no poder traer medalla, el rendimiento fue igual, no es que fue peor que otras veces, pero no alcanzo para estar en el podio. Está muy buena la categoría (C5), el nivel de competencia que hay y se pone cada vez más lindo y más exigente”, reflexionó.

Este fue el inicio de la temporada internacional de Mariela, luego de una temporada muy positiva en 2019, y junto a la selección argentina de paraciclismo se prepara para un 2020 repleto de nuevos desafíos.

El próximo será del 17 al 22 marzo, se llevará a cabo el Panamericano de pista y ruta en San Pablo. El seleccionado irá con en el plantel completo: serán casi los mismos que viajaron a los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

A mitad de año, del 3 al 7 de junio, Mariela estará en Ostende, Bélgica, para el Mundial de ruta. Y luego llegará la gran cita: los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Ante la consulta si está cerca la clasificación en cuanto a puntos para la máxima cita en Japón, que se hará del 25 de agosto al 6 de septiembre, Mariela explicó: “Si, estamos cerca por lo que entiendo para una plaza femenina”.

La posadeña, que hace cinco años representa a la selección argentina en ciclismo adaptado, antes lo hizo en convencionales, tuvo un gran 2019 con la conquista de tres medallas en los Juegos Parapanamericanos de Lima: una plateada en los 500 metros contrarreloj, una de bronce en la persecución individual y una de oro en la competencia de pelotón en ruta.