El relato de un misionero en Italia: fue a buscar trabajo y permanece aislado en casa de los tíos

Viernes 20 de marzo de 2020 | 22:15hs.

Fue en busca de trabajo, llegó el 6 de marzo a Italia y los protocolos de cuidado ya habían comenzado, desde entonces está en la casa del tío en cuarentena y no sabe hasta cuándo van a estar aislados. Le preocupa que en Argentina no respeten las medidas tomadas por el gobierno y llama a tomar conciencia porque es un virus que mata y no hay cura.







Emanuel Roldán es oriundo de Puerto Rico, Misiones, y en este mes de marzo viajó a San Doná Di Piave, Italia, en busca de trabajo en el viejo continente y país del primer mundo, pero el Covid-19 ya hacia estrago en gran parte del mundo e Italia no estaba ajeno a la problemática.





“Llegue el 6 de marzo y así como llegue ya estaba desvirtuándose la situación y comenzaban a tomar las medidas de precaución, medidas que hoy, por suerte lo están haciendo antes, porque lo que pasó acá es que no se le dio importancia al virus y solamente hoy, en este día hubo 12 mil contagios más”, relató Emanuel al programa Cuentas Claras por La Radio.







Actualmente el argentino tiene dos semanas y media de estadía en Italia y sigue aislado en la casa de los tíos, además comentó que no pueden salir sin autorización, en el caso de contradecir quedan detenidos y pagan una multa de 300 euros, que sería alrededor de 26.000 pesos.



Los datos no son alentadores en Italia porque en los últimos tres días fueron muchas las personas que perdieron la vida, “antes de ayer habían sido 476 muertes, ayer 426 y hoy hasta las 10 de la mañana ya murieron 131 personas, como así los contagiados, no para de aumentar y cada día son más casos”, comentó Roldán.







La cuarentena en ese país sería en un principio hasta el 4 de abril, pero hoy se enteraba que es probable que se extienda hasta el 30 de junio.