El recuerdo de un artista polifacético y singular

Lunes 4 de mayo de 2020

Las despedidas en cuarentena son más distantes, pero no por eso menos amenas o dolorosas.El pasado sábado artistas y personalidades de Posadas lamentaron la partida de un amigo inolvidable: Carlos Raúl Medina. Pelada, como se lo conocía, murió de una enfermedad fulminante, en una ciudad anestesiada por la cuarentena pero que lo destacó en las redes sociales.Posadas lo vio nacer el 12 de junio de 1953 dentro de una familia pionera del Barrio 25 de Mayo, donde creció junto a un hermano y tres hermanas. Su padre era policía y su madre ama de casa.Según sus allegados, “murió rico, dueño de la gran fortuna de tener muchos amigos”, quienes no sólo lamentaron su muerte sino que todos tienen y comparten un buen recuerdo de él, gesto incomprable.Conocido en diferentes tertulias, frecuentó peñas cual cantor y guitarrero. Se podría decir que fue un Chiquitín García al que no asesinaron.Tenía oficio de herrero y canalizaba esa virtud en forma de arte, como lo demuestra su obra ‘Liberación’.Así, junto a Juan Catalano hizo una obra que se salvó de un robo. Pero la herrería la comenzó de chico, con los talentosos hermanos Luis y Rubén Sorge, con quienes trabajó en el taller de la calle Junín. Luego en su casa también improvisó un taller y para torcer los hierros usaba el cordón cuneta.Polifacético, charlar con él, reflejaba su vida, siempre cambiante y transitada por varias comarcas. Tenía el don de acotar lo oportuno e interesante.Por otro lado, su vocación política la ejerció en el movimiento de Abelardo Ramos y continuadores y la religiosa lo llevó a vivir en una comunidad que no se reconocía como sino simplemente con una “tranquila disciplina de vida”. Pelada permaneció allí durante un tiempo, pero volvió tan igual a sí mismo como se fue.La guitarra lo acompañó siempre, se lo conocía en los años 70 como ‘el extraño de pelo largo’. Incluso en esa época fabricaba sus propios chalecos de jean con insignias bordadas y pintadas. También en esa bucólica Posadas, organizó con mucho éxito, junto a los hermanos Sorge, la primera carrera de motos y karting de 50 cc en la calle Herrera, frente a una plazoleta que oficiaba de circuito.La música lo guió toda su vida, fue guitarrero, cantor y compositor por vocación y bohemia. En uno de sus retiros místicos, llegó a componer y editar todo un disco con canciones propias.Últimamente enseñaba su oficio en el Instituto Hernando Arias de Saavedra.Así, versátil y habiendo tocado la vida de personas de diversos sectores y grupos durante sus agitados años, la sociedad posadeña hoy lamenta su pérdida pero recuerda sus hazañas con picardía para que no perezcan en el olvido.